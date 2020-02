Chaves-Feirense, 1-2: quarto triunfo consecutivo para os fogaceiros

O Feirense alcançou este sábado a quarta vitória consecutiva na 2ª liga, ao vencer por 2-1 o Chaves, num encontro em que se superiorizou na segunda parte, e continua em recuperação na tabela classificativa.

Os avançados Pedro Henrique, aos 55 minutos, e Fati, aos 64', fizeram os golos da vitória, em jogo da 22.ª jornada do segundo escalão que se realizou em Chaves. O Feirense sobe assim ao terceiro lugar, igualando o Mafra com 36 pontos, mas com mais um encontro.

Já os transmontanos, que apenas reduziram nos descontos por Wellington, continuam num mau momento na prova, já com sete partidas consecutivas sem vencer, e mantêm-se com 28 pontos.

Apesar do início equilibrado, os flavienses rapidamente assumiram o domínio do encontro, mas sentiram dificuldades para criar verdadeiras situações de perigo, à exceção ao remate ao lado, aos nove minutos, de Platiny, servido por Bernardo Martins.

O Feirense esteve mais perto de marcar, ao ter a melhor situação do primeiro tempo, aos 14 minutos, com Edson Farias a atirar ao poste após cruzamento de Ruca, no seguimento de jogada individual pelo lado esquerdo.

Os visitantes surgiram de 'cara lavada' na segunda parte, conseguindo ter mais bola e jogar mais pelas alas e acabaram por concretizar após duas ameaças. Aos 55 minutos, Pedro Henrique correspondeu de cabeça a cruzamento de Edson Farias e inaugurou o marcador.

O golo não mudou o rumo do encontro, com a equipa de Santa Maria da Feira a continuar mais forte e, numa transição, fez o 2-0, por Fati, que surgiu completamente isolado perante Ricardo, aos 64 minutos.

A formação de Trás-os-Montes foi menos coesa na segunda parte e, apesar das mexidas, apenas conseguiu reduzir na reta final, aos 90+2 minutos, por Wellington, e acabou assobiada pelos adeptos.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves - Feirense, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Pedro Henrique, 55 minutos.

0-2, Fati, 64.

1-2, Wellington, 90'+2.

Equipas:

- Chaves: Ricardo, Jean Filipe, Diego Galo, Medina, José Gomes (Batxi, 70'), Gamboa (Guzzo, 63'), Benny, Bernardo Martins (Wellington, 67'), João Teixeira, André Luís e Platiny.

Suplentes: Igor, Hugo Basto, Jefferson, Guzzo, Wellington, Fatai e Batxi.

Treinador: César Peixoto.

- Feirense: Caio, Mesquita, Ícaro, Gui Ramos, Ruca, João Amorim (Ricardo, 81'), Christian, Fábio Espinho (Vítor Silva, 72'), Fati (Camará, 65'), Pedro Henrique e Edson Farias.

Suplentes: Brígido, Vítor Silva, Ricardo, Zé Ricardo, Elves, João Victor e Camará.

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Christian (43), Gamboa (53), Platiny (54), Batxi 70, Wellington (após o apito final) e Pedro Henrique (após o apito final).

Assistência: 1.368 espetadores.