Chaves-Oliveirense, 0-2: flavienses sofrem primeira derrota

A Oliveirense venceu esta terça-fiera por 2-0 no terreno do Chaves, num encontro resolvido na primeira parte, e impôs a primeira derrota aos transmontanos à 6.ª jornada da Segunda Liga.

O triunfo foi selado nos primeiros 45 minutos, com golos de Thalis Henrique (9 minutos) e Filipe Gonçalves (45'+2), e permite à Oliveirense subir ao 10.º lugar do campeonato, com os mesmos oito pontos do Vizela e Casa Pia, regressando às vitórias após três jogos sem vencer.

O emblema de Trás-os-Montes sofreu o primeiro desaire na prova e mantém-se no terceiro lugar com 11 pontos, os mesmos da Académica, que é quarta.

A melhor entrada da equipa de Oliveira de Azeméis rendeu um golo bem cedo, aos nove minutos, com Thalis Henrique a disparar de fora da área para um golo de belo efeito.

A formação da casa recompôs-se e passou a dominar o encontro praticamente por completo, graças aos laterais ofensivos Viegas e João Reis, com os atacantes João Teixeira e Batxi a procurarem desequilíbrios no jogo interior, mas sem criar verdadeiro perigo.

Na reta final do primeiro tempo, um canto rendeu o segundo golo para a Oliveirense, com o capitão Filipe Gonçalves a desviar já na área para o 0-2.

O encontro não mudou a tendência na etapa complementar, com o domínio dos transmontanos a não se refletir no marcador perante uma equipa, às ordens de Pedro Miguel, muito competente defensivamente.

O Desportivo de Chaves teve poucas oportunidades de perigo à exceção das de Guedes (reforço em estreia absoluta) e Luís Rocha, com remates ao lado nos últimos minutos.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves-Oliveirense, 0-2

Ao intervalo: 0-2

Marcadores:

0-1, Thalis Henrique, 9'

0-2, Filipe Gonçalves, 45'+2

Equipas:

- Chaves: Paulo Vítor, Rafael Viegas, Luís Rocha, Bura, João Reis, Luís Silva (Guzzo, 67), Nuno Coelho, Benny (Niltinho, 46), João Teixeira (Nicolas, 67), Batxi e Wellington (Guedes, 46).

(Suplentes: Ricardo Moura, Guzzo, Niltinho, Guedes, José Gomes e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

- Oliveirense: Coelho, Leandro, Roniel, Filipe Gonçalves, Machado, Ricardo Tavares, Luiz Henrique (Pedro, 75), Michel Lima (Steven Pereira, 90+3), Thalis Henrique (Obi, 90+3), Jorge Teixeira (Dionathã, 90+3) e Lima (Israel, 87)

(Suplentes: Rui Dabá, Israel, Bortoluzo, Steven Pereira, Obi, Pedro, Dionathã, António Gomes e Leo Bahia).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Silva (45), Niltinho (55), Coelho (63) e Miguel Lima (81).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.