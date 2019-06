Cláudio Ribeiro apontado à Segunda Liga

Cláudio Ribeiro é mais um nome a poder saltar do Campeonato de Portugal rumo aos campeonatos profissionais nesta época de transferências.





Extremo de raiz, pode fazer qualquer ala no ataque, foi campeão da Segunda Liga Liga pelo FC Porto B há dois anos, nas duas últimas épocas ao serviço do Felgueiras e do Lusitânia de Lourosa cumpriu 42 jogos e marcou 8 golos.Académica e Farense são clubes no rasto de Cláudio Ribeiro, de 24 anos.