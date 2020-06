Clubes chumbaram proposta do Feirense para retoma da 2.ª Liga

Os clubes aprovaram, esta segunda-feira, o fim da 2.ª Liga e, consequentemente, as subidas do Farense e do Nacional e as descidas do Cova da Piedade e do Casa Pia. Ora, esta decisão não agradou ao Feirense, uma das equipas que estava na luta pela promoção, que logo fez uma contra-proposta, pedindo a retoma em tempo útil da competição, de forma a que esta possa ser concluída.





No entanto, este cenário foi prontamente rejeitado pela grande maioria dos clubes, entre eles alguns da 2.ª Liga, que argumentaram que já começaram a tratar do futuro com a contratação de jogadores e treinadores, pelo que não faria sentido, neste momento, reiniciar a prova.