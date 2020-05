Clubes da 2.ª Liga agradecem a Fernando Gomes

Doze clubes da 2.ª Liga (Nacional, Farense, Vilafranquense, Leixões, Chaves, Cova da Piedade, Académico de Viseu, Casa Pia, Oliveirense, Penafiel, Sporting da Covilhã e Académica) assinaram um comunicado conjunto a elogiar a intervenção de Fernando Gomes na resposta à crise originada pela pandemia e consequente fim desta competição.





"Foi graças ao seu empenho na salvação do futebol português, à forma célere e enérgica das suas ações e à solidariedade com os clubes em geral e, em particular, com os clubes da LigaPro, que se criaram condições que nos permitem enfrentar uma situação extrema de uma forma mais segura e protegida. Ao Dr. Fernando Gomes fica, assim, registada a nossa gratidão por tudo o que fez pelos clubes do futebol profissional português", pode ler-se. Recorde-se que a FPF vai disponibilizar um milhão de euros aos clubes deste escalão Estes emblemas agradecem também os esforços de Pedro Proença, acreditando que o presidente da Liga Portugal "tudo tem feito e fará na procura do maior consenso possível."O futebol português enfrenta um dos maiores desafios da história e pode estar em causa a existência de muitos clubes e, consequentemente, dos seus profissionais.Situações extremas exigem respostas prontas e equilibradas, porque só assim se consegue superar as dificuldades e vencer os desafios. É o que está a acontecer agora com o futebol português, pelo mérito da intervenção do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes.Foi graças ao seu empenho na salvação do futebol português, à forma célere e enérgica das suas ações e à solidariedade com os clubes em geral e, em particular, com os clubes da LigaPro, que se criaram condições que nos permitem enfrentar uma situação extrema de uma forma mais segura e protegida.Ao Dr. Fernando Gomes fica, assim, registada a nossa gratidão por tudo o que fez pelos clubes do futebol profissional português.Não podemos ainda esquecer os esforços realizados pela Liga Portuguesa de Futebol, pois, acreditamos que o Dr. Pedro Proença, tudo tem feito e fará na procura do maior consenso possível.Uma última palavra aos clubes da I Liga que mostraram solidariedade para com o problema que enfrentamos.Os clubes da LigaProAssinado:1. Nacional2. Farense3. Vilafranquense4. Leixões5. Chaves6. Cova da Piedade7. Académico de Viseu8. Casa Pia9. Oliveirense10. Penafiel11. Sporting da Covilhã12. Académica