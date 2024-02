Confusão no Ac. Viseu-Tondela resulta em duas suspensões

A jornada 19 da Liga Sabseg concluiu-se na última terça-feira, com um empate a uma bola entre Ac. Viseu e Tondela. Clóvis adiantou os viriatos aos 64', Rui Gomes empatou aos 67' e foi na sequência desse golo que se gerou um conflito entre Tiago Veloso, team manager do Tondela, e João Correia, técnico adjunto do Académico. Ambos foram expulsos.O primeiro foi suspenso por 30 dias e multado em 1.785 euros pelo Conselho de Disciplina por, aquando do golo do Tondela, ter reagido da seguinte forma, de acordo com o mapa de castigos da FPF, a citar o relatório do árbitro: "Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva contra elemento técnico adversário ao dizer: 'Golo filhos da p...! Toma!'"Ora, João Correia foi suspenso por um jogo e multado em 800 euros, com a seguinte explicação: "Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva contra elemento técnico adversário ao dizer: 'A mim não me chamas filho da p... seu cabrão! Vai para o c...'"