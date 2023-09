Conselho de Arbitragem mostra nova imagem: Anthony Carter estava em fora de jogo mas por 22 centímetros

Mais um erro gritante no jogo Torreense Oliveirense.



?? Linhas claramente mal colocadas.

?? Só em Portugal... pic.twitter.com/pN0ZapHmgv — Central Leiria ?? (@centraleiria) September 3, 2023

Anthony Carter, avançado da Oliveirense que viu um golo ser-lhe anulado hoje frente ao Torreense graças a um equívoco do VAR, que colocou as linhas de fora de jogo no momento errado, também estava em posição irregular aquando da assistência de Schurrle, mas por 22 centímetros, contra os 19 cm no instante do primeiro passe da jogada.Este novo frame, disponibilizado pelo Conselho de Arbitragem, não esclarece no entanto se este foi medido ainda durante o encontro e porque foi mostrada a outra imagem na transmissão televisiva. Sabe o nosso jornal que é bastante provável que Vítor Ferreira (VAR) e Pedro Ferreira (AVAR) sejam enviados para a 'jarra', tal como aconteceu com Hugo Miguel devido ao golo mal validado a Paulinho no Casa Pia-Sporting, na 2ª jornada da Liga Betclic.