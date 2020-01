Costa-marfinense Gui regressa ao Sporting da Covilhã

O extremo da Costa do Marfim Gui, que durante quatro anos representou o Sporting da Covilhã, está de regresso ao clube da 2ª Liga, anunciou esta terça-feira o emblema serrano, na sua página na Internet.

O costa-marfinense, de 26 anos, alinhou nos leões da serra entre 2010 e 2014, dos quais saiu para o Vitória de Guimarães.

Inters Gui esteve cedido à Académica, aos suíços do Chiasso e nas últimas quatro épocas atuou na Geórgia, primeiro no Samtredia e depois no Saburtalo, nos quais, na última temporada, fez 21 jogos e marcou dois golos.

Esta época, o avançado, que chegou ao Sporting da Covilhã com 17 anos, não entrou em qualquer jogo oficial.

Gui já se juntou ao restante grupo para o treino vespertino dos serranos, às ordens de Daúto Faquirá.