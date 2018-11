Cova da Piedade-Arouca, 1-0: Piedenses sofrem mas regressam às vitórias

O Cova da Piedade regressou este sábado aos triunfos na 2.ª Liga, ao vencer o Arouca por 1-0, em jogo referente à oitava jornada, pondo fim a uma série de cinco encontros sem vencer na competição.Apenas os jogos referentes à Taça de Portugal tinham corrido bem à equipa de Almada - eliminaram o Gondomar e o Portimonense -, mas o tento de Hugo Firmino, à passagem no minuto 16, permitiu ainda ao Cova Piedade sair, de forma provisória, da zona perigosa.A equipa da casa sobe ao 11.º lugar, com nove pontos, enquanto o Arouca tem menos dois, no 15.º.Numa primeira parte em que a formação arouquense esteve sempre por cima e desperdiçou várias ocasiões para liderar de forma confortável, a equipa da casa revelou-se eficaz, adiantando-se no marcador numa das poucas vezes que tentou alvejar a baliza de Rui Vieira, num lance que contou com alguma sorte pelo meio, antes de Hugo Firmino encostar para o fundo das redes.Os segundos 45 minutos foram mais equilibrados, ainda que os visitantes tenham estado sempre mais perto de restabelecer a igualdade do que o Cova da Piedade dilatar a vantagem, que até final tiveram que saber sofrer para segurar.Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, em Almada.Cova da Piedade -- Arouca, 1-0.Ao intervalo: 1-0.Marcador:1-0, Hugo Firmino, 16 minutos.Equipas:- Cova da Piedade: Moreira, Pedro Coronas, Rafael Amorim, Lima Pereira, Evaldo, Thabo Cele (Pereirinha, 46), Sori Mané, Miguel Rosa, Hugo Firmino, Ballack (Yuhao Liu, 91) e Rodrigo Martins (Dieguinho, 58).(Suplentes: Fanacoura, Pereirinha, Ronaldo Tavares, Helinho, Jiayu Chen, Dieguinho e Yuhao Liu).Treinador: Hugo Falcão.- Arouca: Rui Vieira, Oleques, Victor Massaia, Deyvison, Sánchez Costa (Toni Gomes, 69), Soares, Ericson, Kiko, Adílio Santos (André Bukia, 46), Malele (Fábio Fortes, 57), e Manuel Arteaga.(Suplentes: Gasparotto, Toni Gomes, Bruno Alves, João Graça, Didi, André Bukia e Fábio Fortes).Treinador: Quim Machado.Árbitro: Vítor Ferreiro (AF Braga).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Thabo Cele (13), Rafael Amorim (22), Manuel Arteaga (42), Malele (49), Sánchez Costa (61) e Yuhao Liu (90+3).Assistência: Cerca de 250 espetadores.