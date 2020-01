Cova da Piedade-Desp. Chaves, 0-2: Segunda vitória consecutiva para os flavienses

O Desportivo de Chaves venceu este sábado por 2-0 no terreno do Cova da Piedade, somando a segunda vitória consecutiva na 2.ª Liga sob o comando do técnico César Peixoto, em partida da 15.ª jornada.

Duas assistências de Niltinho para os golos de André Luís (7 minutos) e Platiny (55') permitiram aos transmontanos voltar a somar os três pontos, sem grandes sobressaltos, depois do triunfo sobre o Vilafranquense (2-1) na jornada anterior, e subir ao quarto lugar com 25 pontos.

Os flavienses colocaram-se em vantagem quando ainda nenhuma equipa tinha feito nada que o justificasse, mas, no seguimento do livre de Niltinho, a defesa da casa ficou colada ao chão a ver André Luís desviar, de cabeça, fora do alcance de Tony Batista.

A reação do Cova da Piedade foi pouco mais que inconsequente e teve sempre Balogun como protagonista: primeiro, ao cabecear por cima na pequena área, após cruzamento de Celso (19'), depois, ao introduzir a bola na baliza num lance anulado por fora de jogo de N'Sor (28').

A equipa de Luís Tralhão teve o mérito de procurar sempre sair a jogar de forma apoiada, mas, com exceção de um lance de Gustavo Souza (69'), o Desportivo de Chaves foi sempre a equipa mais perigosa e sentenciou o jogo num lance de contra-ataque, conduzido por Niltinho, em que Platiny só teve de encostar para as redes à entrada da pequena área.

Com este resultado, os piedenses continuam sem vencer para o campeonato há mais de quatro meses (desde 31 de agosto) e afundam-se no último lugar, com apenas oito pontos conquistados em 15 partidas.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Desportivo de Chaves, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, André Luís, 7 minutos.

0-2, Platiny, 55'.

Equipas:

Cova da Piedade: Tony Batista, Celso Raposo, Allef, Victor Massaia, Chico Chen, Sérgio Marakis, Cele, Gustavo Costa (André Carvalhas, 58'), Vitinho (Gustavo Souza, 68'), Balogun (Sylla, 68') e N'Sor.

Suplentes: José Costa, Kakuba, Sylla, Lima Pereira, Robson, Gustavo Souza e André Carvalhas.

Treinador: Luís Tralhão.

- Desportivo de Chaves: Ricardo Nunes, Jean Felipe, Hugo Basto, Kevin Medina, José Gomes, Jefferson, Raphael Guzzo, Niltinho (João Correia, 76'), Fatai (Batxi, 70'), Platiny e André Luís (Gamboa, 84').

Suplentes: Igor, Gamboa, João Correia, Wagner, Diego Galo, João Paredes e Batxi.

Treinador: César Peixoto.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Platiny (28'), Cele (38'), Allef (45'), José Gomes (45'+3) e Celso Raposo (63')

Assistência: cerca de 800 espetadores.