Cova da Piedade-Feirense, 0-0: jogo equilibrado e com poucas oportunidades

Cova da Piedade e Feirense empataram este sábado (0-0) em partida da 10.ª jornada da 2.ª Liga marcada pelo equilíbrio e escassez de oportunidades, que justificam o nulo no final dos 90 minutos.

Foi o primeiro ponto conquistado pela equipa da margem sul do Tejo, que jogou em casa, desde o surto de covid-19 que assolou o plantel, no final de outubro, enquanto o Feirense somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, incluindo a derrota do último fim de semana, frente ao Amora, para a Taça de Portugal.

Os visitantes dominaram a primeira parte, mas, apesar da maior posse de bola, só aos 23 minutos, num livre direto de Fábio Espinho, conseguiram colocar à prova o guarda-redes do Cova da Piedade, Adriano Facchini, que se estreou em partidas do campeonato.

No segundo tempo, o Cova da Piedade, com uma pequena alteração posicional no duplo pivô do meio campo, conseguiu equilibrar a posse de bola e chegar mais perto da baliza para, nos primeiros 15 minutos, fazer seis dos sete remates que conseguiu no encontro.

Depois, com o terreno muito pesado, ambas as equipas caíram de produção, o jogo passou a ser disputado mais no plano físico e só em esporádicos lances de bola parada se aproximava das duas balizas, mas ainda houve tempo para Cele ser expulso nos anfitriões, aos 83 minutos, por acumulação de cartões amarelos.

Justificou-se a divisão de pontos, mais saborosa para o Cova da Piedade, que já não pontuava desde a vitória sobre o Leixões (2-0), em 24 de outubro, enquanto o Feirense pode ser ultrapassado no terceiro lugar, no domingo, pela Académica e o Arouca.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Feirense, 0-0.

Equipas:

- Cova da Piedade: Adriano Facchini, João Amorim, João Meira, Bruno Sapo (Simão Júnior, 34), Gonçalo Maria, Cele, João Patrão, Arnold, Pepo, Miguel Rosa (João Oliveira, 76) e João Vieira.

Suplentes: Cléber Santana, Kakuba, Gonçalo Tavares, Kenidy, Simão Júnior, Balogun, Chico Chen, Hugo Machado, João Oliveira.

Treinador: César Lacerda.

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro Silva, Zé Ricardo, Tavares, Mica (Agdon, 87), Feliz (Edson Farias, 73), Fábio Espinho (Latyr Fall, 67), Fati (Marcus, 67) e Fabrício (João Victor, 73).

Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Edson Farias, Agdin, Latyr Fall, Ruca, João Victor, David Luis, Marcus.

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Meira (22), Bruno Sapo (31), Diga (45+2), Cele (65, 83), Latyr Fall (87), Pepo (90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Cele (83).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.