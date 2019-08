Cova da Piedade-Feirense, 2-1: Piedenses estreiam-se a vencer na 2.ª Liga

O Cova da Piedade venceu este domingo o Feirense por 2-1, estreando-se a ganhar na presente edição da 2.ª Liga, em encontro da segunda jornada da prova.Um golo do ponta de lança Edinho à sua anterior equipa, aos 78 minutos, desfez a igualdade que se registava com os golos de Ricardo (na própria baliza) e N'Sor (penálti), conferindo justiça ao marcador e permitindo aos piedenses somar os primeiros três pontos da época.Apesar de ter sido o Feirense a criar a primeira oportunidade, num lance de contra-ataque, com Boupendza a permitir a defesa de Tony Batista (oito minutos), o Cova da Piedade foi a equipa mais dinâmica na primeira parte e justificou a vantagem de 1-0 com que chegou ao intervalo.Após uma boa combinação entre o lateral-esquerdo Kakuba e o extremo Balogun, o nigeriano cruzou rasteiro para o interior da pequena área e surpreendeu Ricardo, que desviou a bola para a sua própria baliza (18).A equipa da casa continuou a ser a mais perigosa no segundo tempo, mas depois de Balogun (50) e Edinho (64) desperdiçarem oportunidades soberanas, acabou por permitir aos fogaceiros igualarem numa grande penalidade convertida por N'Sor (68), a castigar falta de Diarra sobre Boupendza.Os visitantes viviam o seu melhor período e podiam ter chegado à vantagem, não fosse a grande defesa de Tony Silva a remate de fora da área de Boupendza, só que Diarra redimiu-se do penálti cometido e, pouco depois, cruzou com precisão para a cabeça de Edinho (78), que selou de forma oportuna o triunfo da equipa da casa.: 1-0.1-0, Ricardo, 18 minutos (própria baliza).1-1, N'Sor, 68 (grande penalidade).2-1, Edinho, 78.: Tony Batista, Celso, Allef, Chico Chen, Kakuba, Diarra, Robson (Cele, 78), Gustavo Costa, Sami (Gustavo Souza, 69), Balogun e Edinho (Liu, 88).: Márcio Rosa, Cele, Gustavo Souza, André Carvalhas, Vitinho, Yan Victor e Liu).: Jorge Casquilha.: Caio Secco, Edson Farias, Ícaro Silva, Ricardo, Ruca, Afonso Brito (Stivan Petkov, 81), Christian, Vítor Silva (Feliz, 60), Boupendza, Fati e N'Sor (Tavares, 77).: Bruno Brígido, João Tavares, Stivan Petkov, Feliz, Tiago Mesquita, Marco Soares e Gui Ramos).: Filipe Martins.: Luís Máximo (AF Castelo Branco).: Cartão amarelo para Boupendza (51), Diarra (67), Kakuba (73), Ícaro Silva (77) e Chico Chen (87).: 1.028 espetadores.