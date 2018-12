Cova da Piedade-Mafra, 0-3: Triunfo robusto permite consolidar 5.º lugar

O Mafra obteve hoje um triunfo robusto, por 3-0, no reduto do Cova da Piedade, em partida da 14.ª jornada da II Liga de futebol, resultado que permitiu aos visitantes consolidarem o quinto lugar.Os mafrenses, que se colocaram em vantagem aos 04 minutos, num golaço de Zé Tiago, foram a melhor equipa em campo e a mais eficaz, beneficiando da inspiração do avançado Bruninho, autor dos outros dois golos da partida.Com a derrota averbada em casa - algo que não acontecia no campeonato desde 1 de setembro (0-4 com o Estoril) -, o Cova da Piedade, que não perdia há quatro jornadas, falhou o objetivo de somar o terceiro êxito consecutivo na prova.O conjunto mafrense teve uma entrada auspiciosa com o tento de Zé Tiago, aos 04 minutos. De fora da área, o atacante desferiu um remate forte e colocado ao ângulo superior direito da baliza, sem dar hipóteses de defesa ao guarda-redes de Moreira.Os piedenses reagiram ao golo madrugador e, aos 13 minutos, responderam com um ?tiro' de meia distância de Cele que só não deu golo devido a defesa de Godinho que viu, no lance imediato, os anfitriões visarem de forma consecutiva a sua baliza, valendo a muralha defensiva a evitar a igualdade.A atuar em contra-ataque, o Mafra tirou partido da velocidade dos seus jogadores no setor ofensivo para ampliar a vantagem. Aos 26 minutos, Harramiz fugiu na esquerda e assistiu Bruninho, que só teve de encostar para o 2-0 , resultado com que se atingiu o intervalo.No segundo tempo, o Cova da Piedade entrou pressionante, mas a ineficácia não foi a desejada como atestam os remates de Miguel Rosa e Rodrigo Martins, aos 51 e 57 minutos, respetivamente, travados pelo guarda-redes Godinho.Na baliza contrária, não faltou pontaria e engenho a Bruninho para bisar, aos 61 minutos, num remate colocado à entrada da área.Até ao apito final, o Mafra foi a equipa que mais perto esteve de marcar. Ruca e Bruninho, que aos 90 minutos ficou perto de fazer um 'hat-trick', viram o guardião Moreira impedir um triunfo mais dilatado.Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.Cova da Piedade - Mafra, 0-3.Ao intervalo: 0-2.0-1, Zé Tiago, 04 minutos.0-2, Bruninho, 26.0-3, Bruninho, 61.Equipas:Moreira, Coronas (Rodrigo Martins, 39), Rafael Amorim, Lima Pereira, Evaldo, Cele (Ronaldo Tavares, 65), Pereirinha (Chen, 81), Sori Mané, Miguel Rosa, Hugo Firmino e Ballack.(Suplentes: Anacoura, Gonçalo Maria, Ronaldo Tavares, Chen, Deng Liu, Rodrigo Martins e Liu).Treinador: Hugo Falcão.Godinho, Ventosa (Rúben Freitas, 59), Gui, Juary, Ruca, Cuca, Pedro Ferreira, Rui Pereira, Bruninho, Harramiz (Mauro Antunes, 82) e Zé Tiago (Flávio, 71).(Suplentes: Janota, Ministro, Flávio, Mauro Antunes, Rúben Freitas, Miguel Lourenço e Viniícius Tanque).Treinador: Filipe Martins.Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).: Cartão amarelo para Ventosa (50), Ruca (64) e Rafael Amorim (73).Assistência: Cerca de 700 espetadores.