Cova da Piedade-Mafra, 1-1: empate em partida cheia de intensidade

O Cova da Piedade e o Mafra empataram este domingo (1-1) numa partida cheia de intensidade, a contar para a 18.ª jornada da 2.ª Liga.

Contaram os golos de Zé Tiago (48 minutos), de grande penalidade, e de Edinho (51), que permitiram ao Mafra continuar sem perder desde a nona jornada (2-1 em Faro) e ao Cova da Piedade pontuar em jogos consecutivos, pela primeira vez, depois de bater o Nacional por 3-1 na ronda anterior.

Apesar de bem disputado, o desafio registava apenas uma oportunidade clara para cada lado ao intervalo: pelo Mafra, Zé Tiago (08 minutos) rematou de longe para defesa 'atrapalhada' de Tony Batista, enquanto pelos piedenses, Vitinho (43), em zona frontal, fez muita 'cerimónia' para rematar à figura de Godinho.

Logo a abrir o segundo tempo, Tony Batista derrubou Júnior Franco na pequena área e Zé Tiago (48) não vacilou, de grande penalidade, para adiantar os visitantes, mas a reação dos piedenses não se fez esperar e Edinho (51) restabeleceu a igualdade, bem assistido por Sylla.

Nesta fase, o Cova da Piedade 'sufocava' o adversário. João Miguel salvou sobre a linha um chapéu de Cele a Godinho (63) e, na sequência do canto, Sylla (64) introduziu a bola na baliza com um remate de 'ressaca', mas o árbitro invalidou, por fora de jogo posicional, após longa troca de impressões com o seu auxiliar.

A equipa da casa manteve a pressão até ao apito final e, apesar de o Mafra nunca ter deixado também de procurar o golo, o empate acabou por saber a pouco ao conjunto da casa.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade-Mafra, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Zé Tiago, 48 minutos (grande penalidade).

1-1, Edinho, 51.

Equipas:

Cova da Piedade: Tony Batista, Sylla, Lima Pereira, Kusunga, Kakuba, Varela, Robson (Gustavo Souza, 17, N'Sor, 82), Diarra, Cele, Vitinho (Balogun, 74) e Edinho.

(Suplentes: Márcio Rosa, Marakis, Gustavo Souza, Balogun, João Patrão, N'Sor e Allef).

Treinador: João Alves.

Mafra: Godinho, Rúben Freitas, Juary, João Miguel, Joel, Júnior Franco, Tavares, Zé Tiago, Nuno Rodrigues (Rui Gomes, 75), Lucas Silva (Areias, 68) e Paul Ayongo (Flávio Silva, 86).

(Suplentes: Chastre, Flávio Silva, Areias, Rui Gomes, Rodrigo Rui, Ventosa e Cazonatti).

Treinador: Vasco Seabra.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tony Batista (47) e João Alves (65, treinador do Cova da Piedade.

Assistência: cerca de 600 espetadores.