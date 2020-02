Cova da Piedade-Penafiel, 2-2: Kusunga evitou derrota ao cair do pano

Cova da Piedade e Penafiel empataram este sábado 2-2, numa partida da 20.ª jornada da 2ª Liga em que os visitantes deixaram escapar o triunfo no período de compensação.

O defesa central Kusunga apontou, aos (90'+5), o golo que estabeleceu o resultado, depois de Edinho (4') ter começado por adiantar os piedenses e de Ronaldo Tavares (9') e Alan Schons (51') terem operado a reviravolta no marcador.

Sem que ainda nenhuma equipa o justificasse, os piedenses chegaram à vantagem após um lance de bola parada, quando Edinho saltou mais alto que toda a defesa visitante para dar o melhor seguimento a um cruzamento de Vitinho.

A resposta do Penafiel não tardou e Ronaldo Tavares repôs a igualdade, aos nove minutos, na marcação de uma grande penalidade assinalada pelo árbitro, por falta de Lima Pereira sobre o ponta de lança duriense.

O Cova da Piedade assumiu, então, as despesas do encontro, garantindo mais posse de bola e mais remates, mas a melhor ocasião do primeiro tempo, após os golos, pertenceu ao Penafiel, num remate rasteiro de Gleison que esbarrou no poste.

Os durienses entraram melhor na segunda parte e viram a subida de rendimento premiada quando Alan Schons (50') adiantou a equipa, com um remate de fora da área, num lance em que a defesa piedense deu demasiado tempo e espaço ao brasileiro.

O Penafiel passou, então, a explorar o contra-ataque e parecia confortável a defender o chuveirinho com que o Cova da Piedade procurou reagir, com muita alma, mas pouca acutilância.

Já depois de Alan Schons ter sido expulso por uma entrada dura sobre Cele (87'), o defesa central luso-angolano Kusunga aproveitou uma bola largada pelo guarda-redes Luís Ribeiro, no meio da confusão, para garantir um ponto para a sua equipa.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Penafiel, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Edinho, 04 minutos.

1-1, Ronaldo Tavares, 09 (grande penalidade).

1-2, Alan Schons, 51.

2-2, Kusunga, 90+5.

Equipas:

- Cova da Piedade: Tony Batista, Oto'o, Lima Pereira, Kusunga, Kakuba, Júnior Sena (N'Sor, 84'), Diarra (Femi Balogun, 78'), Cele, Gustavo Souza (Miguel Rosa, 62'), Vitinho e Edinho.

Suplentes: José Costa, Miguel Rosa, André Carvalhas, Femi Balogun, N'Sor, Yan Victor e Varela.

Treinador: João Alves.

- Penafiel: Luís Ribeiro, Pedro Lemos, Felipe Macedo, João Paulo, Paulo Henrique, Rafa Sousa, Romeu Ribeiro, Gleison (Jeferson Silva, 90'+1), Alan Schons, Ludovic (Pedro Coronas, 90'+4) e Ronaldo Tavares (Alfredo, 90').



Suplentes: Léo Navacchio, Pires, Pedro Coronas, Alfredo, Capela, Miguel Tavares e Jeferson Silva).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: João Malheiro Pinto (Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Romeu Ribeiro (67'), Cele (70'), Kakuba (74') e Ludovic (74'). Cartão vermelho direto para Alan Schons (87').

Assistência: cerca de 500 espetadores.