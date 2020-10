Cova da Piedade sem jogadores para o Estoril

O Cova da Piedade não tem jogadores disponíveis para defrontar hoje o Estoril, e tudo porque todos os elementos da equipa foram obrigados pela delegada de Saúde de Almada/Seixal a ficar em isolamento profilático devido a, pelo menos, 15 casos positivos de Covid-19 no plantel. Três membros do staff, incluindo o técnico António Pereira, também estão infetados, dois jogadores tiveram resultado inconclusivo e outros dois, apesar de terem testado negativo, têm sintomas.

A SAD piedense enviou à Liga Portugal um “pedido de ausência justificada” e até lembrou outros casos, como o adiamento do jogo entre Sporting e Gil Vicente. “Entende este clube comunicar a divergência quanto à aplicabilidade da derrota em caso de não comparência ao jogo em causa, em virtude de se tratar de um caso de força maior”, pode ler-se na comunicação do Cova da Piedade à Liga Portugal, na qual o emblema da margem Sul garante ainda que vai dar conhecimento da posição daquele organismo às autoridades de segurança pública e autoridades de saúde “e daí colher o seu parecer para os devidos e legais efeitos”.

No plano de retoma do futebol profissional, publicado pela Liga Portugal a 7 de setembro, está estabelecido no ponto 12 que “em caso de jogadores com Covid-19 serão sempre aplicadas as leis de jogo, nomeadamente a Lei 3 das Leis de Jogo”, que estabelece um número mínimo de sete jogadores, entre os quais um guarda-redes e um capitão, para a realização do jogo. No regulamento é referido que um caso de infeção é encarado como se de uma lesão se tratasse, pelo que o adiamento está, ao que tudo indica, fora de hipótese.