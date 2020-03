Cova da Piedade-Sp. Covilhã, 2-1: triunfo grená com reviravolta

O Cova da Piedade venceu este domingo o Sporting da Covilhã por 2-1, graças a uma reviravolta na segunda parte do encontro da 24.ª jornada da 2.ª Liga, resultado que mantém o clube de Almada na luta pela permanência.

Júnior Sena (55 minutos) e Edinho (88') reagiram ao golo na própria baliza do central Simão Júnior (11') e deram a resposta que os piedenses precisavam à vitória do Vilafranquense, na véspera, mantendo os grenás a sete pontos dos ribatejanos e da zona de salvação.

Os leões da serra foram felizes na forma como se adiantaram, apesar do mérito de Bonani, que recuperou uma bola no meio campo ofensivo e disparou de fora da área, com Simão Júnior a desviar a trajetória na tentativa de corte, traindo o guarda-redes (11').

João Alves não tardou a reagir e lançou Cele para o lugar de Yan Victor, ainda na primeira parte, (21'), conseguindo chegar mais vezes à baliza adversária, apesar de ficar exposto ao contra-ataque, como num lance em que Kukula se isolou e acabou a reclamar grande penalidade (27').

A subida de rendimento dos grenás era evidente e acabou premiada já no segundo tempo, quando Sylla recuperou um cruzamento longo e assistiu Júnior Sena, que no coração da área teve tempo e espaço para receber e preparar o remate que repôs a igualdade (55').

Nem com o Cova da Piedade completamente balanceado para o ataque os leões da serra conseguiam criar perigo na segunda parte e Júnior Sena desperdiçou a oportunidade de bisar (82'), enquanto Carlos Henriques evitou um golo na própria baliza de Brendon.

Na sequência do canto que resultou desse lance, foi Edinho, que já vira o guarda redes do Covilhã negar-lhe um golo na primeira parte (38'), quem resolveu a partida com um golpe de cabeça indefensável.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Sp. Covilhã, 2-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Simão Júnior, 11 minutos (própria baliza).

1-1, Júnior Sena, 55'.

2-1, Edinho, 88'.

Equipas:

- Cova da Piedade: Tony Batista, Sylla, Simão Júnior, Kusunga, Kakuba, Yan Victor (Cele, 21'), Miguel Rosa, Júnior Sena (Nelsinho, 87'), André Carvalhas (Gustavo Souza, 71'), Vitinho e Edinho.

Suplentes: Iuri Miguel, Cele, Lima Pereira, Marakis, Gustavo Souza, João Patrão e Nelsinho).

Treinador: João Alves.

- Sp. Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Jaime, Brendon, Daniel Martins, Filipe, Bonani (Jean, 64), Rodrigues, Rodrigo Martins (Rodrigo, 76), Gui Inters (Mica, 64) e Kukula.

Suplentes: Igor, Deivison, Joel, Rodrigo, Daffé, Mica e Jean).

Treinador: Daúto Faquirá.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cele (41'), Brendon (51'), André Carvalhas (62'), Simão Júnior (85') e Tiago Moreira (86').

Assistência: cerca de 400 espetadores.