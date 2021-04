Cova da Piedade-Varzim, 2-1: piedenses vencem com golo de penálti no último lance

O Cova da Piedade venceu, este sábado, o Varzim por 2-1, com um golo de grande penalidade, no último minuto de compensação, e somou três pontos importantíssimos no encontro da 28.ª jornada da Liga Sabseg.

Hugo Firmino, que já na ronda anterior garantiu um ponto para a sua equipa com o golo do empate (1-1), no terreno do Feirense, no último minuto da compensação, conquistou ele mesmo o castigo máximo, ao tentar passar por Luís Pedro e não vacilou na marca dos 11 metros para estabelecer o resultado final, aos 90+6 minutos.

O triunfo caiu para a equipa da margem sul quando já nada o fazia prever, até porque, apesar de ter sido a melhor equipa sobre o relvado na primeira parte, chegando à vantagem por João Vieira (16), na sequência de um pontapé de canto, caiu bastante de produção na etapa complementar e permitiu a subida do Varzim.

O golo do empate dos poveiros, por Irosbiso (56), já se começava a adivinhar, apesar de ter nascido de um erro de João Meira, que permitiu a Agdon servir o ponta de lança para um remate fraco e enrolado, mas que Adriano Facchini deixou escapar para as redes, num lance em que foi mal batido.

O Cova da Piedade acusou o golpe e passou por um período de desacerto, no qual os visitantes só não chegaram ao golo por André Vieira (65), porque Facchini se redimiu do lance do golo, mas as alterações de Miguel Leal nos minutos finais ajudaram a 'partir' o jogo e foram premiadas com o golo no último lance.

Desta forma, o Cova da Piedade subiu ao 12.º lugar, com 30 pontos, graças ao sétimo ponto em três jogos de Miguel Leal ao leme da equipa (duas vitórias e um empate), descolando do Varzim, que vinha de três triunfos consecutivos e caiu para o 16.º lugar, com 27 pontos.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade -- Varzim, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, João Vieira, 16 minutos.

1-1, Irobiso, 56.

2-1, Hugo Firmino, 90+6 (grande penalidade).

Equipas:

- Cova da Piedade: Adriano Facchini, João Amorim, João Meira, Bruno Sapo, Filipe Maio (Gonçalo Maria, 86), Robson, Bruno Alves (Cícero, 88), Cele (Pepo, 77), Arnold (João Oliviera, 86), Hugo Firmino e João Vieira (Blondell, 88).

(Suplentes: Cléber, Pepo, Cícero, João Patrão, Gonçalo Maria, Simão Júnior, Cristiano Gomes, Blondell e João Oliveira).

Treinador: Miguel Leal.

- Varzim: Ricardo Nunes, Nelson Agra, André Micael, Luís Pedro, Tiago Cerveira, André Leão, Ahmed, André Vieira (Patrick, 69), Fatai (Lessinho, 90+1), Agdon (Rui Moreira, 69) e Irobiso (George Ofosu, 77).

(Suplentes: Isma, Tembeng, Lessinho, Rui Moreira, George Ofosu, Diarra, Michael Douglas, Rui Coentrão e Patrick).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Maio (11), Cele (29), André Micael (39), Bruno Bernardo (58), Hugo Firmino (59), João Amorim (83), Rui Moreira (88) e Pepo (90+2).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

SYL // VR

Lusa/Fim