Cristo até já sonha com a Champions

O Clube Desportivo de Mafra vive um dos melhores momentos da história, já que vai terminar 2019 no 3º lugar da 2ª Liga, atrás de Nacional e Farense.

O presidente do emblema mafrense coloca algum gelo na euforia, mas, ainda assim, não deixa de brincar com a situação. "Até já sonhei com o Mafra na Liga dos Campeões", afirma José Cristo, lembrando, no entanto, que ainda há muito pela frente. "Ainda não ganhámos nada. O lugar que ocupamos enche-nos de orgulho, mas este campeonato é muito equilibrado e a caminhada será longa e difícil", atira, revelando depois o segredo para o bom momento da equipa: "Deve-se ao valor dos jogadores e, claro, do treinador e restante equipa técnica. Assumo que a escolha dos treinadores tem sido sempre responsabilidade minha e, modéstia à parte, não me tenho saído mal."

Sobre os objetivos para o que resta da época, Cristo é taxativo: "Queremos ficar entre os nove primeiros para garantirmos a permanência e os 50 mil euros a que teremos direito. Temos as contas equilibradas, mas é dinheiro que ajuda um dos orçamentos mais baixos da 2ª Liga."



Equipa treina apenas amanhã



Vasco Seabra deu folga aos jogadores no último dia do ano e a equipa volta a treinar amanhã, no Estádio Municipal de Mafra, tendo em vista a deslocação ao reduto da UD Oliveirense, no próximo sábado, onde a equipa mafrense nunca venceu – soma duas derrotas (1-2 e 2-3).