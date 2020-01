Defesa Rui Silva rescinde contrato com Leixões

O lateral direito Rui Silva chegou a acordo com o Leixões para a rescisão do contrato que o ligava ao clube da 2.ª Liga, anunciou esta quarta-feira a SAD do emblema de Matosinhos.

Contratado no início da temporada ao Santa Clara, da Liga NOS, Rui Silva cumpriu 17 partidas pelo Leixões, totalizando 1473 minutos nos 12 jogos para o campeonato, três da Taça de Portugal e dois na Allianz Cup.

A chegada de Edu Machado, proveniente do Tondela, retirou-lhe a titularidade, não tendo sido utilizado nos dois últimos jogos para o campeonato, em Chaves e na receção ao Mafra.

Na publicação na página do Facebook, a SAD agradece "o profissionalismo e dedicação" do jogador e deseja as "maiores felicidades pessoais e profissionais".

Na sequência da derrota com o Mafra, por 2-0, no fim de semana, Rui Silva é a terceira rescisão operada pela SAD, depois do técnico Carlos Pinto e do guarda-redes Ivo Gonçalves.

Cumpridas as 17 jornadas da primeira volta, o Leixões segue no 10.º lugar com 24 pontos e recebe no domingo a Académica, dois lugares acima na tabela classificativa, embora com os mesmos pontos.