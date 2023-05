Despromovido Sp. Covilhã fez guarda de honra ao campeão Moreirense antes do início do jogo

Com a certeza de que irá competir na Liga 3 na próxima temporada, o despromovido Sp. Covilhã fez esta quinta-feira guarda de honra aos jogadores do Moreirense, campeão da presente edição da Liga SABSEG, no último jogo das duas equipas no campeonato. O bonito gesto de fair-play em Moreira de Cónegos ficou registado na transmissão televisiva do encontro.No final, o Moreirense bateu o Sp. Covilhã por 6-4, num jogo em que só a primeira parte teve sete golos.