Divulgados os horários das cinco primeiras jornadas da 2.ª Liga

A Liga Portugal divulgou os horários das cinco primeiras jornadas da 2.ª Liga. A prova começa no próximo dia 10, com um Estoril-Arouca.





Quinta-feira, 10 de setembro

Sexta-feira, 11 de setembro

Sábado, 12 de setembro

Domingo, 13 de setembro

Segunda-feira, 14 de setembro

Sexta-feira, 18 de setembro

Sábado, 19 de setembro

Domingo, 20 de setembro

Terça-feira, 22 de setembro

Quarta-feira, 23 de setembro

Quinta-feira, 24 de setembro

Sábado, 26 de setembro

Domingo, 27 de setembro

Segunda-feira, 28 de setembro

Terça-feira, 29 de setembro

Sexta-feira, 02 de outubro

Sábado, 03 de outubro

Domingo, 04 de outubro

Estoril Praia - FC Arouca, 20h00 – Sport TV+CD Feirense - GD Chaves, 20h00 – Sport TVAc. Viseu - A. Académica, 11h00 – Sport TVFC Vizela - UD Oliveirense, 17h00CD C. Piedade - CD Mafra, 11h15 - Sport TVLeixões SC - Casa Pia AC, 16h00 - StreamSL Benfica B – Vilafranquense, 18h00 - BTVVarzim SC - FC Porto B - 18h30 – Sport TVFC Penafiel - SC Covilhã, 19h45 – Sport TV+UD Oliveirense - FC Penafiel, 16h00 - StreamGD Chaves - Varzim SC, 17h00 – Sport TV+Vilafranquense - CD Feirense, 18h00 - StreamCasa Pia AC - SL Benfica B, 11h00 – Sport TVCD Mafra - Ac. Viseu, 15h30 - StreamFC Arouca - Leixões SC, 15h30 - StreamFC Porto B - FC Vizela, 17h00 – Porto CanalSC Covilhã - CD C. Piedade, 18h00 - StreamA. Académica - Estoril Praia, 11h15 – Sport TVCD Feirense - Casa Pia AC, 18h00 - Sport TVFC Vizela - SC Covilhã, 18h00Varzim SC - FC Arouca, 20h00 - Sport TVCD C. Piedade - A. Académica, 16h00 - StreamSL Benfica B - GD Chaves, 16h00 - BTVUD Oliveirense - FC Porto B, 16h00 – Sport TVFC Penafiel – Vilafranquense, 18h30 - StreamLeixões SC - CD Mafra, 20h00 - Sport TVAc. Viseu - Estoril Praia, 16h00 – Sport TVSC Covilhã - Varzim SC, 11h00 – Sport TVCD Mafra - SL Benfica B, 11h15 – Sport TVCasa Pia AC - FC Vizela, 15h30 - StreamFC Arouca - Ac. Viseu, 15h30 - StreamFC Porto B - FC Penafiel, 17h00 – Porto CanalGD Chaves - CD C. Piedade, 18h00 - StreamVilafranquense - UD Oliveirense, 18h00 - StreamEstoril Praia - Leixões SC, 19h45 - Sport TV+A. Académica - CD Feirense, 20h00 – Sport TVFC Penafiel - CD Mafra, 17h00 – Sport TV+CD Feirense - SC Covilhã, 11h00 – Sport TVCD C. Piedade - FC Arouca, 15h30 - StreamUD Oliveirense - Casa Pia AC, 15h30 - StreamSL Benfica B - Estoril Praia, 11h15 - BTVVarzim SC - A. Académica, 11h15 – Sport TVAc. Viseu - Leixões SC, 15h30 - StreamFC Porto B – Vilafranquense, 17h00 – Porto CanalFC Vizela - GD Chaves, 18h00