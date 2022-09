E. Amadora-Ac. Viseu, 2-1: Bis de Paulinho garante três pontos

Dois golos de Paulinho revelaram-se decisivos para o triunfo do Estrela da Amadora sobre o Ac. Viseu, no Estádio Municipal de Rio Maior, casa emprestada dos amadorenses para a sexta jornada da Liga Sabseg.Toro, aos 6 minutos, abriu o ativo para os homens de Jorge Costa. Contudo, a reação surgiu ainda no primeiro tempo e por parte do mesmo homem. O avançado português às ordens de Sérgio Vieira bisou aos 13 e aos 32 minutos (de penálti) e garantiu os três pontos para os visitados.Assim, o Estrela 'salta' para o quarto lugar, com 10 pontos em seis jornadas, a oito do líder Moreirense e a cinco do 2º classificado Vilafranquense. O Farense é terceiro, com 12 pontos.Estrela da Amadora-Académico de Viseu, 2-1

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Toro, 6 minutos.

1-1, Paulinho, 13.

2-1, Paulinho, 32 (grande penalidade).

Equipas:

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Rui Correia, Feratovic, Hevertton (Jean Filipe, 66), Guzmán, Aloísio (Latyr Fall, 90+1), João Reis, Ronald Pereira (Régis, 74), Gustavo Henrique (Capita, 74) e Paulinho (João Silva, 66).

(Suplentes: António Filipe, João Silva, Capita, Diogo Salomão, Jean Filipe, Latyr Fall, Lucão, Régis e Miguel Pinto)

Treinador: Sérgio Vieira.

- Académico de Viseu: Domen Grill, Arthur Chaves, André Almeida, Igor Milioransa, Tiago Mesquita (Rafael Bandeira, 67), Paná (Capela, 78), Nduwarugira, Gautier Ott, Famana Quizera (Luisinho, 85), Jonathan Toro (Messeguem, 78) e André Clóvis.

(Suplentes: Janota, Messeguem, Yuri Araújo, Capela, Rafael Bandeira, Javier Currás, Tomás Silva, Luisinho e Vítor Bruno).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rui Correia (15), Arthur Chaves (31), Tiago Mesquita (53), Paulinho (60), Messeguem (83), Rafael Bandeira (88) e Feratovic (89).

Assistência: 310 espetadores.