E. Amadora-FC Porto B, 0-0: Danny Loader 'voltou' em jogo que marcador não mexeu

Estrela da Amadora e FC Porto B empataram este domingo, sem golos, em jogo da 10.ª jornada da 2.ª Liga no qual a equipa caseira dispôs de várias oportunidades na segunda parte para sair vencedora.

O Estrela ocupa a quinta posição provisória da tabela classificativa, com 15 pontos, e segue sem desaires há quatro partidas, ao contrário do FC Porto B, que não vence há quatro rondas e somou o terceiro empate seguido, ocupando o 13.º lugar, com 11.

O avançado inglês Danny Loader, que se estreou no sábado pela equipa principal dos dragões, marcando um golo, figurou no onze inicial do FC Porto B, enquanto Ricardo Chéu manteve o conjunto que venceu no reduto do Feirense (2-1), na última jornada.

Num dia chuvoso, mas nem por isso com menos apoio dos amadorenses nas bancadas, os forasteiros entraram melhor no Estádio José Gomes, na Amadora, aproximando-se da baliza de Gonçalo Tabuaço, mas sem criar grande perigo, perante um Estrela com algumas dificuldades em sair a jogar, face à consistência dos portuenses.

A partir da meia hora, os tricolores assentaram melhor o seu jogo e tiveram ameaças tímidas à baliza contrária, sobretudo num cruzamento 'venenoso' de Salomão, aos 42, que obrigou o guarda-redes Ricardo Silva a uma boa intervenção, ou num disparo de longe de Paulinho, em zona frontal, mas ao lado, imediatamente antes do intervalo.

O Estrela da Amadora reentrou muito forte no segundo tempo e fez por justificar o tento inaugural, mas o remate acrobático de Diogo Pinto (47) passou perto do ângulo e Madson (52) atirou para excelente defesa de Ricardo Silva, que segurou a dois tempos.

Um corte providencial de Romain Correia (55) aguentou o 'nulo', tendo Paulinho nas costas pronto para responder ao cruzamento de Sérgio Conceição, antecedendo o que seria um golo monumental de Chapi Romano, aos 58, que, com pontaria a mais, atirou praticamente do meio-campo à trave da baliza, sem reação por parte de Ricardo Silva.

Madson voltou a tentar o golo, aos 62, num cabeceamento em esforço no interior da área, muito por cima da baliza, mas foi um remate de Paulinho (67) que deu sensação de golo nas bancadas, passando a centímetros do poste e batendo pela rede traseira.

O relógio avançou e ninguém foi capaz de desfazer o 0-0, com Fabrício a efetuar dois cabeceamentos (85 e 90+4), ao lado e para defesa de Ricardo Silva, respetivamente.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - FC Porto B, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Sérgio Conceição, André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré, Chapi (Miguel Rosa, 76), Diogo Pinto, Salomão (Bruno Gonçalves, 84), Madson (Fabrício, 67) e Paulinho (Tipote, 84).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Tiago Melo, Matheus Dantas, Miranda, Reko, Miguel Rosa, Bruno Gonçalves, Tipote e Fabrício).

Treinador: Ricardo Chéu.

FC Porto B: Ricardo Silva, Romain Correia, João Marcelo, Zé Pedro, Levi Faustino, Bernardo Folha (Rodrigo Fernandes, 84), Mor Ndiaye, Rodrigo Ferreira, Peglow (Gonçalo Borges, 66), Varela (Vasco Sousa, 78) e Danny Loader (Sebastian Soto, 79).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Wesley, Leonardo Borges, Rodrigo Fernandes, Diogo Abreu, Diogo Ressurreição, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Sebastian Soto).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Ferreira (25), Bernardo Folha (26) e João Marcelo (90+6).

Assistência: 3.014 espectadores.