E. Amadora-Leixões, 2-2: Quatro golos mas só na segunda parte

Estrela da Amadora e Leixões registaram uma igualdade a dois golos (2-2) na jornada da 7 da Liga Sabseg, em jogo no Estádio Municipal de Rio Maior, casa emprestada dos amadorenses.Os golos só surgiram no segundo tempo e o Leixões foi o primeiro a faturar, por João Oliveira, aos 48 minutos. O Estrela reagiu com dois golos em dez minutos: Paulinho (55'), de penálti, e o veterano João Silva, deram a volta ao marcador.A seis minutos dos 90, Rui Correia confirmou o empate com um golo na própria baliza, favorável ao Leixões.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, João Oliveira, 48 minutos.

1-1, Paulinho, 55 (grande penalidade).

2-1, João Silva, 65.

2-2, Rui Correia, 84 (na própria baliza).

Equipas:

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Lucão (João Silva, 55), Rui Correia, Feratovic, Hevertton, Guzmán (Mário Balbúrdia, 45), Aloísio, João Reis, Ronald Pereira (Diogo Salomão, 68), Paulinho (Capita, 78) e Gustavo Henrique (Régis, 55).

(Suplentes: António Filipe, Kialonda Gaspar, Mário Balbúrdia, João Silva, Capita, Diogo Salomão, Jean Filipe, Latyr Fall e Régis).

Treinador: Sérgio Vieira.

- Leixões: Beunardeau, João Amorim (Coronas, 66), Brunão, Calasan (Agostinho Magalhães, 68), Joel Ferreira (Miguel Ângelo, 32), Fabinho, Ben Hassan, Thalis Henrique, João Oliveira (Tiago Morais, 74), Zé Eduardo e Kiki (Zag, 66).

(Suplentes: Ricardo Moura, Zag, Paulo Alves, Coronas, Agostinho Magalhães, Miguel Ângelo, Tiago Morais, João Meira e Rafa).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lucão (21), João Reis (62), Mário Balbúrdia (90+2), Aloísio (90+3), Miguel Ângelo (90+5) e Rui Correia (90+5).

Assistência: 422 espetadores.