Edson Mucuana em avaliação

O extremo Edson Mucuana, de 17 anos, está integrado nos treinos de pré-temporada do plantel principal do Vilafranquense. Ainda com idade júnior, o filho do ex-leão Paíto – que acabou a formação no Sporting – tenta convencer o treinador, Carlos Pinto.





Na última época, Edson cumpriu vários treinos com o plantel principal da equipa de Vila Franca de Xira mas acabaria por ser jogar a derradeira parte da temporada ao serviço do Amora.