O encontro entre Académico de Viseu e Académica de Coimbra, agendado para a manhã deste sábado (amanhã), não irá realizar-se, anunciou esta sexta-feira a Liga Portugal, através de um comunicado emitido no seu site oficial.





A decisão, tomada "por determinação da ACES (agrupamentos de centros de saúde) Dão Lafões, em articulação com a DGS", surge depois de terem sido detetados três casos positivos de Covid-19 nos viseenses . "Este facto, aliado à situação epidemiológica do concelho de Viseu, onde se regista uma transmissão comunitária ativa, levou à suspensão do jogo", pode ainda ler-se no comunicado.Recorde-se que esta noite a partida entre Feirense e Chaves também foi adiada quando as equipas já se encontravam no relvado. Quatro casos positivos de Covid-19 nos flavienses levaram a este desfecho."A Liga Portugal informa que o jogo relativo à 1.ª jornada da Liga Pro, entre o Ac. Viseu e a A. Académica, marcado para as 11 horas deste sábado foi suspenso, por determinação da ACES Dão Lafões, em articulação com a DGS, depois de informado o departamento médico do Ac. Viseu.Esta decisão foi tomada após determinação dada pelo médico José Mota Faria, responsável da Autoridade de Saúde local, tendo em conta os três casos positivos de COVID-19 que existem no Ac. Viseu. Este facto, aliado à situação epidemiológica do concelho de Viseu, onde se regista uma transmissão comunitária ativa, levou à suspensão do jogo.Dada a urgência da situação, a Liga Portugal convocou os responsáveis médicos de todas as Sociedades Desportivas do Futebol Profissional, para uma reunião extraordinária, a realizar-se este sábado, às 10 horas.Mais se informa que na segunda-feira, pelas 15 horas, a Liga Portugal terá uma reunião com o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales"