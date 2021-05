Estoril falha festa antecipada do título com empate contra o Chaves

O Estoril Praia falhou este sábado a conquista antecipada do título de campeão da Liga Sabseg, ao ceder um empate (1-1) na receção ao Desportivo de Chaves, em jogo da 32.ª jornada da competição.

Com a promoção à I Liga já assegurada a meio da semana, os 'estorilistas' tinham esta noite a oportunidade de alcançar o terceiro título da II Liga do seu palmarés em caso de vitória, mas do outro lado havia também uma equipa ainda a alimentar a esperança de subir à elite do futebol nacional. Mas, depois de 10 minutos iniciais mais repartidos e de 'estudo' mútuo, o Estoril arrancou em busca do triunfo.

A assertividade 'estorilista' materializou-se em situações de perigo assinadas por André Clóvis, Crespo e João Gamboa. Contra a corrente do jogo, acabou por ser o Chaves a adiantar-se no marcador, após uma falha de sintonia entre Hugo Basto e João Diogo, que deixou Roberto em posição privilegiada na área, onde assistiu Zé Tiago para a finalização certeira de pé esquerdo.

A resposta do líder da II Liga não se fez esperar e em quatro minutos alcançou o empate, por intermédio de Crespo, que recuperou a posse de bola para a equipa ainda no seu meio-campo, lançou-se na condução da jogada e, finalmente, combinou com Vidigal depois de entrar na área para assinar o 1-1, com o remate a sofrer ainda um ressalto no relvado que enganou o guardião Ricardo Moura. E assim o jogo seguiu empatado para intervalo.

No segundo tempo, bastaram alguns segundos para Vidigal atirar em estilo à trave, seguido pouco tempo depois por um cabeceamento perigoso de Hugo Basto para grande defesa do guardião flaviense.

Parecia iminente a reviravolta 'estorilista', mas a expulsão de Crespo, à passagem dos 70 minutos, alterou a tendência da partida, dando alento ao Chaves na procura da vitória que lhe permitisse ascender ao quarto lugar.

A formação de Vítor Campelos pressionou o Estoril e teve várias ocasiões para alcançar o segundo golo, porém, faltou a eficácia para desfazer o empate, o quarto consecutivo para o conjunto de Bruno Pinheiro.

Perante este resultado, o Estoril, que soma agora 67 pontos, pode ainda festejar o título nesta ronda, caso o 'vice' Vizela (59) não vença no domingo o Cova da Piedade, enquanto o Chaves (54 pontos) atrasou-se e vê agora as hipóteses de subida bastante reduzidas, face ao atraso para Feirense (58), Académica (56) e Arouca (56, menos um jogo).

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril Praia -- Desportivo de Chaves, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Zé Tiago, 30 minutos.

1-1, Crespo, 34.

- Estoril Praia: Daniel Figueira, João Diogo, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, João Gamboa (Rosier, 66), Crespo, Bruno Lourenço (Harramiz, 76), André Franco (Lazare Amani, 66), Vidigal (Murilo, 90+3) e André Clóvis (Yakubu Aziz, 76).

(Suplentes: Thiago, Carles Soría, Zé Valente, Valente, Lazare Amani, Rosier, Harramiz, Yakubu Aziz e Murilo).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Desportivo de Chaves: Ricardo Moura, Rafael Viegas, Vasco Fernandes (Batxi, 88), Bura, João Reis, Luís Silva (Benny, 75), Kevin Pina, Juninho, Zé Tiago (Rocha, 90+2), Wellington (Guedes, 88) e Roberto.

(Suplentes: Samu, Benny, Batxi, Rocha, Guedes, Calasan e José Gomes).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Crespo (14 e 70), Bruno Lourenço (27), Luís Silva (32), Roberto (41), Hugo Gomes (43), Benny (80), João Diogo (86), Murilo (90+5). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Crespo (70).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.