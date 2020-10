Estoril garante Vasco Oliveira por duas épocas

O Estoril anunciou esta terça-feira no seu site oficial a chegada do defesa-central Vasco Oliveira para o plantel da equipa principal, que ocupa atualmente o 2.º lugar da 2.ª Liga de futebol.

A poucas horas do encerramento do mercado de transferências em Portugal, os estorilistas fecharam a transferência do jogador proveniente do Génova, que assinou um contrato válido por duas temporadas.

Vasco Oliveira, de 20 anos, estava desde 2016/17 no futebol italiano, tendo vestido também a camisola de Cagliari e Olbia. No passado, regista ainda passagens pelos escalões de formação de Benfica, Clube de Desportos do Entroncamento e União de Tomar.

O plantel do Estoril conta já com outros 19 reforços oficialmente anunciados para a temporada 2020/21: Lazare Amani, João Carlos, Murilo Freitas, Igor Goularte, André Vidigal, Lucas Silva, Hugo Gomes, André Clóvis, Hugo Basto, Carles Soría, Nuno Macedo, Bruno Lourenço, Thiago Rodrigues, Volnei Feltes, Yakubu Aziz, João Gamboa, Rosier, Hodzic e José Valente.