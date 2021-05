Estoril-Mafra, 1-0: campeão despede-se da Liga Sabseg com vitória

O Estoril, campeão da Liga Sabsegb, encerrou quinta-feira a participação na prova com uma vitória 1-0 na receção ao Mafra, em jogo 34.ª e última jornada.

Com o título já assegurado há duas jornadas, os canarinhos bateram a equipa do Mafra, tranquilamente instalada no 12.º lugar, com 37 pontos, com um golo solitário de André Franco, aos 41 minutos.

A equipa orientada por Bruno Pinheiro 'viaja' para a Liga NOS depois de uma época no segundo escalão, em que, em 34 jornadas, venceu por 20 vezes, empatou 10 e sofreu apenas quatro derrotas, totalizando 70 pontos.

Embora sem oportunidades claras, o Mafra teve ligeiro ascendente na primeira parte, mas foi o Estoril a marcar, aos 41 minutos, numa jogada muito bem desenhada pelo lado direito dos campeões da Liga Sabseg e melhor finalizada por André Franco.

Na primeira jogada após o reinício, Bruno Lourenço deixou André Clóvis sozinho perante o guarda-redes do Mafra, mas o avançado brasileiro quis colocar tanto a bola, que esta acabou por passar ao lado do poste, quando, no banco 'canarinho', já todos se preparavam para novos festejos.

Até final não houve grandes emoções, já com todos a pensarem nas férias, tendo a festa se iniciado após o apito final, com os jogadores, staff e dirigentes do Estoril a saltarem para o relvado para comemorarem, uma vez mais, a subida.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril Praia - Mafra, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, André Franco, 41 minutos.

Equipas:

- Estoril: Macedo, Carles Soria, Vital, Hugo Gomes, Empis (Joãozinho, 64), Chiquinho (Vidigal, 73), Lazare, Gamboa, Bruno Lourenço (Murilo, 73), André Franco (Crespo, 64) e André Clóvis (Yakubu Aziz, 64).

Suplentes: Thiago, João Diogo, Hugo Basto, Vidigal, Zé Valente, Crespo, Yakubu Aziz, Murilo e Joãozinho.

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Mafra: Godinho (Filipe Neves, 80), Tomás Domingos, João Miguel, Pedro Barcelos, Rodrigo Martins, Andrezinho (Fidelis Irhene, 80), Ismael (Wenderson, 80), Bruno (Rodrigo Gui, 70), Carlos Daniel, Camará e João Graça (Lee, 70).

Suplentes: Filipe Neves, João Cunha, Fidelis Irhene, Okitokandjo, Kaká, Lee, Rodrigo Gui, Wenderson e Edi Semedo.

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno (15), Empis (16), Carlos Daniel (19) e Crespo (72).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.