Estoril-Varzim, 3-1: canarinhos somam segundo triunfo

O Estoril Praia venceu este domingo em casa o Varzim, por 3-1, em jogo da quarta jornada da 2.ª Liga, e somou a segunda vitória depois de na ronda anterior ter somado os primeiros três pontos.Os poveiros foram os primeiros a marcar no Estádio António Coimbra da Mota, ao minuto 25, por Willian, mas os 'canarinhos' deram a volta ao marcador com golos na segunda parte de Daniel Bragança (50), Juninho (52) e Malinowski (82).Com este resultado, o Estoril Praia soma seis pontos e, além da segunda vitória consecutiva, consegue o primeiro triunfo em casa. Já o Varzim, que acabou reduzido a nove jogadores, continua sem vencer no campeonato e tem dois pontos, resultado de dois empates e duas derrotas.O jogo começou animado, com as duas equipas desinibidas no ataque e com alguns lances de perigo junto das duas balizas. Contudo, volvidos os 10 primeiros minutos, o jogo entrou numa fase mais confusa, com muita luta a meio campo.Aos 25 minutos, numa saída rápida para o ataque, o Varzim surpreendeu o Estoril Praia. Numa jogada pelo flanco direito, Ricardo Barros cruzou atrasado para o coração da área e Willian apareceu a faturar, fazendo o 1-0 para os visitantes.Na resposta, João Góis quase fez o empate num canto direto, mas Isma mostrou-se atento e conseguiu desviar para a trave, mantendo os poveiros na liderança do marcador.O intervalo fez bem à equipa da Linha, que entrou no segundo tempo com uma atitude completamente diferente e rapidamente se viram os efeitos.No primeiro lance do segundo tempo, João Góis, na cobrança de um livre, voltou a atirar à trave e, aos 50, os 'canarinhos' conseguiram o empate, por Daniel Bragança. O médio emprestado pelo Sporting apanhou a bola a meia altura, à entrada da área, e atirou colocado junto ao poste direito da baliza do Varzim, sem hipótese para Isma.O Estoril Praia 'cresceu' no encontro e, dois minutos volvidos, colocou-se na frente do marcador, numa grande jogada coletiva, com assistência de Daniel Bragança e conclusão de Juninho, avançado que tinha Tiago Fernandes tinha feito entrar ainda no primeiro tempo.A perder, naturalmente, o Varzim subiu no terreno em busca do empate, que esteve perto de conseguir ao minuto 68. Já dentro da área estorilista, Ricardo Barros recebeu de costas para a baliza, rodou sobre Valente e atirou a rasar o poste da baliza defendida por Dani.Aos 82 minutos, o Estoril Praia selou em definitivo a vitória num contra-ataque mortífero concluído pelo brasileiro Malinowski. Roberto conduziu a jogada, assistiu Juninho dentro da área e a bola acabou nos pés do avançado canarinho, que no meio de alguma atrapalhação acabou por conseguir bater Isma e fazer o 3-1.Já com o resultado final fixado, nos últimos minutos, Alan Henrique e Cerveira foram expulsos, com cartão vermelho direto, deixando o Varzim em inferioridade numérica.Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.: 0-1.0-1, Willian, 25 minutos.1-1, Daniel Bragança, 50.2-1, Juninho, 52.3-1, Malinowski, 82.: Dani, João Góis, Philipe Maia, Valente, Rúben Belima, Miguel Crespo (Juninho, 32), Gonçalo, Daniel Bragança (Malinowski, 75), Rafael Barbosa, Jonata (Tembeng, 68) e Roberto.(Suplentes: Stojkovic, Tembeng, Helerson, Juninho, Simão, Khevin e Malinowski).Treinador: Tiago Fernandes.: Isma, João Amorim (Baba Sow, 75), Luís Pedro, Alan Henrique, Cerveira, Minhoca, Pedro Ferreira, Rui Moreira, Willian, Rui Coentrão (Lumeka, 55) e Ricardo Barros.(Suplentes: Serginho, Pavlovski, Lumeka, Zé Diogo, Nduwarugira, Gonçalo e Baba Sow).Treinador: Paulo Alves.Cláudio Pereira (AF Aveiro).: cartão amarelo para Daniel Bragança (21), Willian (30), Valente (43), Luís Pedro (59), Alan Henrique (70), Dani (84) e Pedro Ferreira (90+3) . Cartão vermelho direto para Alan Henrique (90+2) e Cerveira (90+6).cerca de 800 espetadores.