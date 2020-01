Estreia após dois treinos

Ricardo Peres vai estrear-se pelo Casa Pia apenas dois dias depois de ter sido apresentado como treinador. O técnico só orientou dois treinos e, por isso, ainda está a conhecer o grupo.

"É um jogo no qual vamos seguir o planeamento que estava traçado pela anterior equipa técnica e aproveitar o que de bom tivemos nesse trabalho para também conhecermos mais jogadores e ter uma maior noção do plantel que temos", disse Peres. Apesar deste discurso, é expectável que o técnico chame jogadores influentes no plantel mas que o anterior treinador tinha afastado sem explicação: os capitães João Coito, Carlitos e Abel.

"Vamos fazer o nosso jogo, com as nossas características e de acordo com a identidade que queremos ter", rematou.