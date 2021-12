Estrela da Amadora-Casa Pia, 1-0: Sérgio Conceição atrasa gansos na luta pela liderança

O Casa Pia não conseguiu esta segunda-feira capitalizar os desaires de Feirense e Rio Ave e também saiu derrotado na 14.ª jornada da 2ª Liga portuguesa de futebol, ao perder na visita ao Estrela da Amadora, por 1-0.

Uma grande penalidade apontada por Sérgio Conceição, aos 10 minutos, fez regressar a equipa da Reboleira às vitórias, após quatro jornadas (dois empates e duas derrotas), subindo ao 10.º lugar, com 19 pontos, enquanto o Casa Pia mantém o segundo posto, com 27, e falhou a liderança provisória, ocupada pelo Benfica B, que ainda não jogou.

Uma falta de Vasco Fernandes sobre Paulinho, dentro de área, ditou cedo a diferença no marcador entre as duas equipas, aos 10 minutos, com o capitão 'tricolor' Sérgio Conceição a enganar o guarda-redes Ricardo Batista na conversão do castigo máximo.

A vencer, o Estrela da Amadora ainda teve nos pés de Madson uma boa oportunidade para dilatar a vantagem, mas o brasileiro, um pouco egoista, rematou ao lado, na única aproximação dos 'estrelistas' à baliza contrária, além do tento.

Os 'gansos' procuraram reagir, mas nunca foram capazes de incomodar a baliza à guarda de Gonçalo Tabuaço, com alguns remates pontuais sem perigo, à exceção de uma tentativa de Jota, já em cima do descanso, na resposta a uma incursão de Godwin Saviour pelo flanco direito, mas o jovem guarda-redes amadorense conseguiu segurar.

No reatamento, o Casa Pia assumiu com naturalidade maior posse de bola, mas seguiu inconsequente nos ataques, sem 'aquecer' as mãos a Gonçalo Tabuaço, e a formação caseira esteve perto do segundo, quando Diogo Pinto, de livre, atirou à trave, aos 65.

Foi preciso esperar pelos minutos finais para ver os forasteiros criar perigo e, aos 77, Leonardo Lelo apareceu já na pequena área a cabecear para uma defesa apertada de Gonçalo Tabuaço, que ainda viu, logo a seguir, o dianteiro João Vieira acertar no poste.

A insistência casapiana continuou, com Banjaqui a atirar ligeiramente por cima (83) e Saviour Godwin ao lado (90+2), mas o triunfo não escapou à turma de Ricardo Chéu, que podia decidido o jogo por Paulinho, aos 88, mas Ricardo Batista levou a melhor.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora -- Casa Pia, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Sérgio Conceição, 10 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Tiago Melo, Anthony Correia, Miguel Lopes (Fabrício, 66), Sérgio Conceição, Aloísio, Mamadou Traoré, Madson, Tipote (Chapi, 61), Paulinho e Diogo Pinto (Reko, 86).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Edu Duarte, Miranda, Reko, Chapi, Miguel Rosa, Bruno Gonçalves e Fabrício).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Zach, Vasco Fernandes (Sanca, 81), Zolotic, Galo (Lucas Soares, 63), Neto (Banjaqui, 63), Nuno Borges (Derick Poloni, 81), Leonardo Lelo (Taira, 81), Jota, Godwin Saviour e João Vieira.

(Suplentes: Lucas Paes, Kelechi, Derick Poloni, Hebert, Taira, Banjaqui, Lucas Soares, Sanca e Camilo).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Lopes (20), Aloísio (27), Tiago Melo (57) e Banjaqui (64).

Assistência: 2.034 espetadores.