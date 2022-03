Estrela da Amadora-Feirense, 1-2: fogaceiros vencem com reviravolta e golos 'saídos do banco'

O Feirense 'virou' este sábado o encontro no reduto do Estrela da Amadora, vencendo por 2-1 na 26.ª jornada da Liga Sabseg, com os tentos a serem apontados por dois jogadores saídos do banco.

Tipote, aos 13 minutos, deu vantagem à equipa da Reboleira, mas, na segunda parte, Jorge Teixeira, aos 47, e Steven, aos 68, selaram a reviravolta da equipa treinada por Rui Ferreira, que ascendeu ao quarto posto da tabela, com 47 pontos, mantendo-se na luta pela subida à Liga Bwin, enquanto o Estrela da Amadora é 11.º classificado, com 33.

A velocidade de Tipote causou calafrios à defesa forasteira na parte inicial e, já após um primeiro aviso, o dianteiro dos 'tricolores' abriu o marcador aos 13, com um erro de Bruno a deixar a bola à sua mercê, só tendo de 'picar' por cima do guardião Brígido.

Os amadorenses estavam melhores na partida, embora o Feirense tenha tido abertura para construir ataques, mas apenas aos 42 levou perigo à baliza contrária, com Bruno a cabecear para as mãos de Gonçalo Tabuaço, enquanto o Estrela procurava novo tento.

Madson, que já tinha falhado uma oportunidade, aos 24, desperdiçou de maneira inacreditável o golo da tranquilidade, em cima do descanso, ao concluir uma fantástica jogada individual de Tipote com um remate bastante por cima, em excelente posição.

O reatamento não poderia ter sido melhor para o Feirense, com o golo do empate logo aos 47, por Jorge Teixeira - entrado aos 34, para o lugar do lesionado André Rodrigues -, num lance em que Gonçalo Tabuaço é mal batido e Madson ficou caído, a pedir falta.

Os 'estrelistas' tentaram reagir, com um remate de Madson a procurar surpreender Brígido, mas o guarda-redes afastou para canto, sucedendo-se, aos 68, a reviravolta, através da aposta ao intervalo, Steven, a 'fuzilar' após belo cruzamento de Zé Ricardo.

Em desvantagem, o Estrela da Amadora passou a ter a custódia total da posse de bola, mas só perto do apito final é que dispôs de vários lances para a igualdade, que seria um prémio merecido, mas Paulinho, aos 90+1, atirou ao poste, isolado perante Brígido.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Feirense, 1-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Tipote, 13 minutos.

1-1, Jorge Teixeira, 47.

1-2, Steven, 68.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Sérgio Conceição (Miguel Rosa, 82), André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré (Paulinho, 74), Chapi (Aloísio, 69), Diogo Pinto, Salomão (Xavi, 69), Madson e Tipote (Fabrício, 74).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Edu Duarte, Aloísio, Maestro, Xavi, Miguel Rosa, Michel, Paulinho e Fabrício).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Feirense: Brígido, Sidney Lima, João Pinto (Tony, 86), Bruno, João Oliveira, Washington, Latyr (João Paulo, 85), Zé Ricardo, Fábio Espinho (Oche, 75), André Rodrigues (Jorge Teixeira, 34) e Vargas (Steven, 46).

(Suplentes: Igor, Diga, Cláudio Silva, Tony, João Paulo, Oche, Tiago Dias, Steven e Jorge Teixeira).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jorge Teixeira (39), André Duarte (64), Anthony Correia (89) e Aloísio (90+3).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.