Fábio Pacheco e Jorge Teixeira na calha para reforçarem AVS SAD

O AVS Sad está perto de garantir dois reforços para a próxima temporada, ambos com experiência de sobra. Fábio Pacheco e Jorge Teixeira irão, segundoapurou, estar às ordens do técnico Jorge Costa no ataque à subida à Liga Bwin.Pacheco passou as últimas cinco temporadas ao serviço do Moreirense, clube que ajudou a ascender ao escalão principal, mas é agora um jogador livre, aos 35 anos. O médio português tem um vasto currículo em Portugal, tendo representado outros emblemas como Marítimo, V. Setúbal, Tondela, Oliveirense, Rebordosa e P. Ferreira.De regresso a Portugal, com mais de 15 anos seguidos a jogar no estrangeiro, está o português Jorge Teixeira. O central luso, de 36 anos, passou as últimas seis temporadas ao serviço dos belgas do Sint-Truiden. Formado no Sporting, já não alinha em solo lusitano desde 2007/08, então ao serviço do Fátima de Rui Vitória, após passagens por Odivelas e Casa Pia. Passou ainda por Charlton (Inglaterra), Standard Liège (Bélgica), Zurique (Suíça), Siena (Itália), Maccabi Haifa (Israel), AEP (Chipre) e Atromitos (Chipre).Os trabalhos de 2023/24 deram o pontapé de saída na quarta-feira, com 21 jogadores presentes.