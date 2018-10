Famalicão-FC Porto B, 4-2: Segunda parte arrasadora dá vitória e liderança à condição

O Famalicão venceu esta sábado o FC Porto B, por 4-2, num jogo que teve um penálti falhado, dois jogadores expulso e uma segunda parte arrasadora que dá a liderança da 2.ª Liga à condição.Na deslocação ao terreno do Famalicão, a equipa portista começou melhor, tendo inaugurado o marcador aos 24 minutos por Madi Queta. Sete minutos depois, Walterson desperdiçou a oportunidade de empatar a partida de penálti e foi o FC Porto quem dilatou a vantagem, com Diogo Leite aos 36 minutos a fazer o 2-0, resultado ao intervalo.Mas a segunda parte do Famalicão foi arrasadora, começando aos 56 minutos com autogolo de Rui Pires. Três minutos depois Anderson Silva fez o empate. Hugo Gomes colocou o Famalicão na frente do marcador aos 62'.O Famalicão ficou reduzido a dez aos 71 minutos, após expulsão de Feliz, mas voltou a marcar dez minutos depois por Walterson, que também recebeu ordem de expulsão ainda antes do final do encontro por acumulação de amarelos.Com esta vitória, o Famalicão soma 16 pontos em 7 jogos disputados e passa para a liderança da 2.ª Liga à condição.