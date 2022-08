Farense-Ac. Viseu, 2-2: Algarvios acertam três vezes nos 'ferros' e não vão além do empate  

O Farense e o Ac. Viseu, orientado pelo interino Gil Oliveira, empataram este sábado (2-2) em jogo da terceira jornada da 2.ª Liga, marcado por três bolas dos algarvios nos 'ferros' na segunda metade.

Cristian Ponde abriu o marcador de grande penalidade, aos 9 minutos, os beirões deram a volta com golos de André Clóvis (23) e Roberto Massimo (27), e Pedro Henrique selou, aos 88, a igualdade que expressa o domínio repartido no encontro.

O Ac. Viseu, que vinha de uma 'chicotada psicológica' com a saída do treinador Pedro Ribeiro, esteve bem melhor do que os algarvios na primeira metade e foi a primeira equipa a criar perigo, com Rafael Defendi a evitar o golo de André Clóvis aos seis minutos, antes de o Farense marcar, num penálti de Cristian Ponde a castigar falta sobre Marco Matias.

Os viseenses reagiram bem e Defendi teve de se aplicar a um remate de Tiago Mesquita (16), antes de ser consumada a reviravolta, com uma cabeçada de André Clóvis (23), após livre de Quizera, e um remate de fora da área de Roberto Massimo, que o guardião do Farense deixou passar por debaixo do seu corpo (27).

Perante um Farense sem imaginação, o Académico colocou-se na frente do marcador e até podia ter aumentado a diferença antes do intervalo, mas Defendi opôs-se de novo a André Clóvis (45).

Vasco Faísca mexeu ao intervalo e o médio ofensivo colombiano Velásquez trouxe alguma criatividade, assistindo Lucão para uma cabeçada ao poste direito (54), num período de maior ascendente algarvio.

O Farense voltou a estar perto do golo em dois remates à barra de Bandarra, ambos de livre direto, aos 82 e 86, e acabou por garantir o ponto com um cabeceamento do suplente Pedro Henrique (88).

Os minutos finais foram marcados por uma confusão que começou entre o banco do Académico de Viseu e os adeptos locais, acabando por resultar, já após o apito final, na expulsão de João Rodrigues, presidente do Farense.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense-Ac. Viseu, 2-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, Cristian Ponde, 9 minutos (grande penalidade).

1-1, André Clóvis, 23.

1-2, Roberto Massimo, 27.

2-2, Pedro Henrique, 88.

Equipas:

Farense: Rafael Defendi, Pedro Albino (Bandarra, 46), Gonçalo Silva, Robson, Talocha, Cláudio Falcão (Marcos Paulo, 60), Vítor Gonçalves, Vasco Lopes (Harramiz, 81), Marco Matias, Cristian Ponde (Velásquez, 46) e Lucão (Pedro Henrique, 60).

(Suplentes: Ricardo Velho, Marcos Paulo, Velásquez, Fabrício Isidoro, Bandarra, Diogo Paulo, Abner, Harramiz e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

Ac. Viseu: Damen Gril, Tiago Mesquita, André Almeida, Ícaro Silva, Milioransa, Capela, Nduwarugira, Roberto Massimo (Ricardo Ramirez, 83), Quizera (Toro, 70), Gauthier Ott e André Clóvis (Nussbaumer, 83).

(Suplentes: Ricardo Janota, Toro, Nussbaumer, Ricardo Ramirez, Kauã Oliveira, Bandeira, Currás, Tomás Silva e Sena).

Treinador: Gil Oliveira.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Milioransa (11), Pedro Albino (38), Lucão (45+3), Nduwarugira (45+5), Gauthier Ott (80), Capela (84), Pedro Henrique (89) e Damen Gril (90+3).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.