Farense-B SAD, 4-0: Goleada mantém perseguição ao Estrela na luta pela subida

Quatro golos de quatro médios garantiram hoje a goleada do Farense à BSAD (4-0), em jogo da 25.ª jornada da Liga Sabseg, para manter a perseguição ao Estrela da Amadora na luta pela subida.

Vítor Gonçalves (20 minutos), Fabrício Isidoro (40), Mattheus Oliveira (86) e Marcos Paulo (90+4) estrearam-se todos a marcar no campeonato, numa partida em que os algarvios jogaram a última meia hora com 10 unidades, por expulsão de Cristian Ponde (59).

Concluída a ronda, as duas equipas mantêm os lugares de play-off de subida e manutenção, respetivamente: o Farense em terceiro, com 45 pontos, a um do Estrela da Amadora, e a BSAD em 16.º, com 23, mais dois do que o Sporting da Covilhã.

Rúben Oliveira protagonizou o primeiro momento de perigo, aos quatro minutos, mas o Farense assumiu progressivamente o controlo, acabando por construir uma vantagem de dois golos com bastante eficácia, nos seus dois únicos remates à baliza do primeiro tempo.

Vítor Gonçalves adiantou os algarvios aos 20 minutos, aproveitando um alívio do lateral Bernardo Caldeira para a entrada da área para rematar colocado ao ângulo inferior esquerdo da baliza de Gonçalo Tabuaço, e Fabrício Isidoro emendou no 'coração' da área um passe de Marco Matias, aos 40.

A BSAD, que podia ter reduzido antes do intervalo -- Ricardo Velho aplicou-se para defender o cabeceamento de Kelechi (45 minutos) --, mexeu na entrada para o segundo tempo, porém, sem grandes efeitos práticos, nem mesmo após a expulsão de Cristian Ponde (59).

O conjunto de José Mota assustou-se apenas quando João Marcos cabeceou a centímetros do poste direito (76 minutos) e Rúben Oliveira obrigou Ricardo Velho a excelente defesa (78).

Nos minutos finais, os algarvios construíram o triunfo mais expressivo da temporada, com Elves Baldé a somar duas assistências, para os tentos de Mattheus Oliveira (86 minutos) e Marcos Paulo (90+4).

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - BSAD, 4-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Vítor Gonçalves, 20 minutos.

2-0, Fabrício Isidoro, 40.

3-0, Mattheus Oliveira, 86.

4-0, Marcos Paulo, 90+4.

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Pastor, Gonçalo Silva, Robson, Abner, Cláudio Falcão, Vítor Gonçalves (Mattheus Oliveira, 65), Fabrício Isidoro (Marcos Paulo, 88), Cristian Ponde, Marco Matias (Lucão, 88) e Rui Costa (Elves Baldé, 78).

(Suplentes: Rafael Defendi, Muscat, Talocha, Marcos Paulo, Mattheus Oliveira, Lucão, Pedro Henrique, Elves Baldé e Sapara).

Treinador: José Mota.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Bernardo Caldeira (Henrique, 36), Trova Boni, Kelechi, Jójó, Rúben Oliveira, Braíma Sambú, Diogo Tavares (Tomás Castro, 46, Fabrício Simões, 52), Samuel Lobato, Jefferson Souza (Chico Teixeira, 46) e João Marcos.

(Suplentes: Dylan Silva, Nuno Tomás, Henrique, Boubacar Fofana, António Montez, Tomás Castro, Fabrício Simões e Chico Teixeira).

Treinador: Paulo Mendes.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cristian Ponde (16 e 59), Marco Matias (18), João Marcos (61), Fabrício Simões (67), Rúben Oliveira (72), Trova Boni (89), Gonçalo Silva (89) e Cláudio Falcão (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Cristian Ponde (59).

Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.