Farense-Casa Pia, 3-1: Vitória algarvia com reviravolta na 2.ª parte

O Farense venceu este sábado o Casa Pia, por 3-1, com reviravolta no marcador alcançada na segunda parte do jogo da primeira ronda da 2.ª Liga, realizado no Estádio de São Luís, em Faro.Depois de o experiente Jorge Ribeiro ter inaugurado o marcador, aos 25 minutos, de grande penalidade, os tentos de Pedro Simões (45+3), Alvarinho (74) e Fabrício Simões (90+2) selaram o triunfo dos algarvios.O equilíbrio assinalou a primeira parte, mas o Casa Pia, com o núcleo duro da equipa que conseguiu a subida ao segundo escalão e apenas três reforços no onze, face a um Farense com seis caras novas, foi a primeira equipa a marcar.Jorge Ribeiro, que saiu de Faro após polémica com o diretor-executivo André Geraldes, teve um gesto de celebração inicial após o penálti, mas acabou a pedir desculpa, apesar de apupado pelos adeptos locais.O médio-ofensivo Pedro Simões assinou o empate nos descontos da primeira metade, minutos depois de já ter falhado uma ocasião clara, e o Farense ganhou gás para uma segunda parte em que entrou com claro ascendente.Após vários lances desperdiçados por Fabrício Simões (63 e 71) e Alvarinho (67), o conjunto de Faro chegou à vantagem, por Alvarinho, que tinha entrado minutos antes, após passe de Irobiso.O Casa Pia acordou e esteve perto do empate, em duas ocasiões - Martim Maia cabeceou ao poste (83) e Tharcysio, isolado, permitiu a defesa de Hugo Marques (88) -, antes de os locais selarem o resultado final, por Fabrício Simões, aproveitando uma saída em falso de Filipe Mendes.0-1, Jorge Ribeiro, 25 minutos (grande penalidade).1-1, Pedro Simões, 45+3.2-1, Alvarinho, 74.3-1, Fabrício Simões, 90+2.: Hugo Marques, Bandarra, Luís Rocha, Rafael Vieira, Rafael Furlan (Matheus Silva, 76), Filipe Melo, Fabrício, Pedro Simões (Irobiso, 64), Fábio Nunes (Alvarinho, 66), Mayambela e Fabrício Simões.(Suplentes: Daniel Fernandes, Matheus Silva, Cássio, Bura, Ângelo, Alvarinho e Irobiso).: Sérgio Vieira.: Filipe Mendes, Abel Pereira, Pedro Machado, Bruno Simão, David Rosa, João Coito, Kikas (Jean Victor, 58), Jorge Ribeiro (Sountoura, 79), Martim Maia, Wilson Kenidy e Roncatto (Tharcysio, 65).(Suplentes: Rafael Marques, Tharcysio, Mateus Fonseca, Sountoura, Jean Victor, Joel Monteiro e Carlitos).: Luís Loureiro.: Iancu Vasilica (Vila Real).: Cartão amarelo para João Coito (27) e Rafael Furlan (65).: Cerca de 2.000 espetadores.