Farense-Estoril, 0-2: equipa da Linha surpreende líder e aproxima-se da zona de subida

O Estoril Praia surpreendeu este sábado o líder da 2.ª Liga e foi vencer a casa do Farense, batendo com toda a justiça o rival direto na luta pela subida por 2-0, em partida da 19.ª jornada.

Com um autogolo de Hugo Marques, aos 45+1 minutos, e um golo de Roberto, aos 54, os estorilistas somaram o terceiro triunfo seguido e subiram provisoriamente ao quarto lugar, com 31 pontos, e deixaram em risco o primeiro lugar do Farense, que soma 37, apenas mais um do que o Nacional, que recebe o Leixões no domingo.

A primeira parte primou pelo equilíbrio nos minutos iniciais e a primeira ocasião só surgiu aos 26 minutos, para os algarvios, quando Arnold, na esquerda, combinou com David Sualehe, que cruzou atrasado para o remate de Fábio Nunes contra um colega de equipa.

A partir da meia hora de jogo, o Estoril Praia, com Daniel Bragança e Rafael Barbosa a assumirem em conjunto as despesas ofensivas, começou a assumir um certo ascendente, que ganhou expressão no marcador perto do apito para o intervalo.

Já depois de Roberto ter protagonizado a primeira oportunidade, com um 'tiro' ao poste, aos 35 minutos, o golo surgiu aos 45+1: Bragança ultrapassou dois adversários no meio e colocou em Rafael Barbosa, que atirou ao poste, com a bola a ressaltar nas costas do guardião Hugo Marques, antes de entrar na baliza.

No arranque do segundo tempo, aos 54, o Estoril Praia aumentou a vantagem: Joãozinho cruzou da esquerda, na marcação de um livre, e Roberto antecipou-se ao guardião Hugo Marques no duelo aéreo, cabeceando para a baliza deserta.

O treinador do Farense, Sérgio Vieira, tentou dar outra dinâmica à sua equipa, esgotando as substituições à passagem dos 62 minutos, mas as mudanças não corresponderam e a equipa algarvia, apesar da maior posse de bola, passou longos minutos sem criar perigo.

André Vieira (83) e Ryan Gauld (84) foram os autores dos únicos remates à baliza, mas os defensores estorilistas deram o corpo 'às balas' para impedir o tento dos algarvios.

Jogo realizado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense-Estoril, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Hugo Marques, 45+1 (própria baliza).

0-2, Roberto, 54.

Equipas:

Farense: Hugo Marques, Matheus Silva, Rafael Vieira, Luís Rocha, David Sualehe, Filipe Melo (André Vieira, 54), Jonatan Lucca, Arnold (Hugo Seco, 56), Fábio Nunes (Fabrício Simões, 62), Ryan Gauld e Patrick.

(Suplentes: Daniel Fernandes, André Vieira, Fabrício Simões, Bura, Bandarra, Irobiso e Hugo Seco).

Treinador: Sérgio Vieira.

Estoril: Dani Figueira, João Diogo, Marcos Valente, Lucas Áfrico, Joãozinho, Tembeng, Chiquinho (Juninho, 75), Daniel Bragança, Crespo (Lucas Marques, 68), Rafael Barbosa e Roberto (Nicolas Careca, 81).

(Suplentes: Stoijkovic, Lucas, Nicolas Careca, André Franco, Juninho, Rodrigues e Lucas Marques).

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: António Nobre (Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jonatan Lucca (16), Daniel Bragança (51), Roberto (65), Rafael Vieira (70), Nicolas Careca (83), Luís Rocha (85) e João Diogo (90+4).

Assistência: Cerca de 2.500 espectadores.