Farense-FC Porto B, 0-0: Mouhaamed defende penálti e garante empate aos dragões

O FC Porto B somou o oitavo jogo consecutivo a pontuar, ao empatar 0-0 no terreno do Farense, em jogo da 19.ª jornada da 2.ª Liga, graças ao guardião Mouhaamed, que defendeu um penálti.A grande ocasião da partida chegou logo aos oito minutos, numa grande penalidade a castigar falta de Oleg sobre Fábio Nunes, que o extremo sul-africano Mayambela desperdiçou, permitindo a defesa do guarda-redes senegalês.Face a um FC Porto mais apático em termos ofensivos, a equipa algarvia não se deixou afetar pelo lance e manteve quase sempre o domínio territorial da partida, mas, até ao intervalo, nunca conseguiu criar perigo concreto.Com Daniel Bragança, emprestado pelo Sporting, em destaque no meio-campo na estreia a titular, Fabrício (22 minutos) e Fábio Nunes (34) tentaram, mas os seus remates saíram por cima.Na segunda parte, o jogo prosseguiu na mesma toada, com o Farense a ter mais bola, mas sem expressar esse domínio em ocasiões.Romário Baró ainda atirou por cima (62), no lance mais perigoso dos portistas, que viram o seu guardião evidenciar-se de novo com duas excelentes defesas, no espaço de dois minutos.Primeiro foi o central Cássio a tentar de cabeça (71), após lance de bola parada, e depois Fabrício, isolado após boa jogada coletiva dos algarvios (73), ambas bloqueadas por Mouhaamed.O FC Porto mantém o sétimo lugar, com 28 pontos, mais três do que o Farense, nono classificado.Hugo Marques, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Perisic, Markovic (David Moura, 75), Daniel Bragança (André Vieira, 83), Fabrício, Fábio Nunes (Tavinho, 65), Mayambela e Irobiso.(Suplentes: Daniel Fernandes, Delmiro, Pedro Kadri, Tavinho, André Vieira, David Moura e Nuno Borges).Treinador: Rui Duarte.: Mouhaamed, Musa Yahaya, Diogo Queirós, Justiniano (Diego Landis, 13), Oleg, Paulo Estrela, Luizão, Kelechi, Romário Baró (João Lameira, 75), Gleison e Madi (João Mário, 90+3).(Suplentes: Meixedo, Diego Landis, João Mário, João Lameira, Diogo Bessa, Rui Costa e Tony Djim).Treinador: Rui Barros.: Fábio Melo (AF Porto).: Cartão amarelo para Oleg (07), Paulo Estrela (19), Luizão (45), Perisic (67) e Fabrício (85).: Cerca de 1.500 espetadores.