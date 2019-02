Farense-Leixões, 1-1: igualdade na estreia de Álvaro Magalhães pelos algarvios

O Farense e o Leixões empataram 1-1, em jogo da 21.ª jornada da 2.ª Liga sem grande qualidade, marcado pela estreia de Álvaro Magalhães no banco dos algarvios, que não vencem há seis partidas.O novo técnico da equipa de Faro, que substituiu Rui Duarte no início da semana, fez apenas uma mudança no 'onze', face à derrota com o Sporting de Braga B, na jornada anterior (1-0), com a saída de Daniel Bragança para a entrada de André Vieira, que já não era titular para a II Liga desde a jornada inaugural.A mexida não trouxe grandes resultados no jogo ofensivo da equipa algarvia, que apostou nas bolas longas para o extremo sul-africano Mayambela, apenas autor de um remate à figura a meio de uma primeira parte sem oportunidades de golo.Já na parte final do primeiro tempo, um 'alívio' de Tony contra Fábio Nunes (35 minutos) quase originava o golo dos locais, que chegou aos 44 minutos, após um canto, com Cássio a resolver um lance confuso com um remate indefensável.No início do segundo tempo, o panorama mudou ligeiramente, com o Leixões a subir as linhas em busca da igualdade, concretizada aos 66 minutos, num cabeceamento de André Clóvis, após cruzamento de Camara, entrado minutos antes.O empate entre dois conjuntos nulos em termos ofensivos justificou-se em pleno, numa partida sem oportunidades de golo e que terminou com o Farense em inferioridade numérica, devido à expulsão de Alan Júnior (90+2).: 1-0.1-0, Cássio, 44 minutos.1-1, André Clóvis, 66 minutos.: Hugo Marques, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Perisic, Nuno Borges, André Vieira, Markovic (Fabrício, 63), Mayambela, Fábio Nunes (Tavinho, 77) e Irobiso (Alan Júnior, 84): Daniel Fernandes, Delmiro, Tavinho, Fabrício, Alan Júnior, Daniel Bragança e Alvarinho).: Álvaro Magalhães.: Tony, Jorge Silva, Matheus Costa, Pedro Monteiro, Stephane (Camara, 59), André Ceitil, Zé Paulo (Felipe Ribeiro, 90+3), Luís Silva, Erivaldo (Evandro Brandão, 77), Derick Poloni e André Clóvis.: Luís Ribeiro, Camara, Anthony Correia, Pedrinho, Magno, Evandro Brandão e Felipe Ribeiro).: Jorge Casquilha.: Fábio Veríssimo (Leiria).: Cartão amarelo para Matheus Costa (55), Erivaldo (67), Fabrício (70), Luís Silva (82) e Perisic (89). Cartão vermelho direto para Alan Júnior (90+2).: cerca de 1.500 espetadores.