Farense-Oliveirense, 5-0: Goleada com bis de Ryan Gauld

O Farense goleou este domingo a Oliveirense, por 5-0, em jogo da 14.ª ronda da Segunda Liga, decidido na segunda parte, depois do 'nulo' ao intervalo, e marcado por um bis do escocês Ryan Gauld.Com a segunda vitória consecutiva, o Farense saltou para o sexto lugar, com 22 pontos, enquanto a Oliveirense não vence há seis partidas - soma quatro derrotas consecutivas - e ocupa o 17.º e penúltimo lugar, na zona de descida, com 12 pontos.Na primeira parte, o equilíbrio marcou os primeiros 20 minutos, sem ocasiões de golo, antes de uma fase em que o Farense, com Fábio Nunes em destaque, ganhou ascendente, com Fabrício a desperdiçar uma grande oportunidade, atirando por cima (27 minutos).A Oliveirense respondeu em cima do intervalo e podia ter inaugurado o marcador, mas Daniel Fernandes parou o remate de Paraíba e Filipe Godinho cortou em cima da linha de baliza a recarga de Erick Moreno (41).Após o intervalo, o Farense surgiu com nova cara e outra intensidade ofensiva, decidindo o destino da partida em poucos minutos, graças aos golos de Ryan Gauld, na recarga a um remate ao poste de Irobiso (52), e do próprio Irobiso, após cruzamento de Filipe Godinho (58).A superioridade algarvia foi demolidora e não teve resposta dos forasteiros, pelo que a diferença aumentou naturalmente, primeiro com um livre direto de Jorge Ribeiro (67), após lance que valeu a expulsão, com vermelho direto, de Ricardo Tavares - travou Fábio Nunes, que seguia isolado em direção à baliza.Um tiro de Gauld (70) de fora da área e um cabeceamento do médio André Vieira (80) fecharam a goleada do Farense.0-0.Marcadores:1-0, Ryan Gauld, 52'2-0, Irobiso, 58'3-0, Jorge Ribeiro, 67'4-0, Ryan Gauld, 70'5-0, André Vieira, 80': Daniel Fernandes, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Markovic, Fabrício (André Vieira, 77), Ryan Gauld (Tavinho, 71), Fábio Nunes (Pedro Simões, 71), Mayambela e Irobiso.: Hugo Marques, Delmiro, Pedro Kadri, Tavinho, André Vieira, Pedro Simões e Alvarinho).: Rui Duarte.: Coelho, Alemão, Mathaus, Wellington, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Paraíba, Sérgio Ribeiro (Matheus, 77), Diogo Valente (Agdon, 60), Fati e Erick Moreno (Diogo Clemente, 68).: Kadu, Sérgio Silva, Diogo Clemente, Agdon, Boukassi, Oliveira e Matheus).: Pedro Miguel.: Luís Godinho (Évora).: Cartão amarelo para Fabrício (11), Wellington (18) e Fábio Nunes (54). Cartão vermelho direto para Ricardo Tavares (65).: Cerca de 2.000 espetadores.