Farense-Vilafranquense, 3-0: Primeira parte determinante

O Farense regressou às vitórias caseiras na 2.ª Liga, ao bater este sábdo o Vilafranquense por 3-0, em jogo da quinta jornada, resolvido facilmente pelos locais com uma primeira parte imparável.Com golos de Fábio Nunes, aos três minutos, Mayambela, aos 25, e Cássio, aos 38, a equipa algarvia saltou para o segundo lugar da competição, com 12 pontos, os mesmos do líder Sporting da Covilhã, que só joga no domingo, recebendo o Leixões.Fábio Nunes inaugurou o marcador logo no terceiro minuto, após uma incursão da direita para o meio do campo, em que combinou com Mayambela e rematou de primeira, em jeito, junto ao poste, sem hipótese de defesa para o guardião Josviaki.A equipa da casa não abrandou e o extremo sul-africano Mayambela esteve perto do golo por duas vezes, aos seis e 12 minutos, ambas defendidas pelo guarda-redes do Vilafranquense, antes de marcar mesmo, na 'cara' de Josviaki, isolado após combinação com Fabrício Simões.Para fechar uma primeira parte imparável, o Farense chegou ao terceiro golo perto do intervalo, num cabeceamento de Cássio, que saltou bem mais alto do que os adversários após um canto do lado direito de David Sualehe.A história da segunda parte resumiu-se apenas ao controlo da vantagem por pare da equipa algarvia, que acelerou poucas vezes, mas, quando o fez, poderia ter aumentado a diferença, por Fabrício Simões, aos 66 e 82 minutos.O Farense deixou o adversário jogar, mas o Vilafranquense só teve mesmo uma ocasião séria para reduzir já perto do fim, por Leandro Sousa, aos 90, mas o jogador visitante atirou por cima.: 3-0.1-0, Fábio Nunes, 03 minutos.2-0, Mayambela, 25.3-0, Cássio, 38.Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Cássio, David Sualehe, Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Fábio Nunes (Alvarinho, 65), Mayambela (Bandarra, 72), Ryan Gauld (Patrick, 81) e Fabrício Simões.(Suplentes: Daniel Fernandes, Bura, Bandarra, Pedro Simões, Patrick, Rafael Vieira e Alvarinho).Treinador: Sérgio Vieira.Josviaki, Marco Grilo, Polidoro, Kassio, Nelsinho, Ulisses, Diogo Izata, Wilson (Tarcísio, 87), Pepo, Filipe Oliveira (Isidoro, 83) e João Vieira (Leandro Souza, 72).(Suplentes: Maringá, Neguete, Leandro Souza, Silas, Tarcísio, Filipe Brigues e Isidoro).Filipe Moreira.: David Silva (Porto).: Cartão amarelo para Kassio (36) e Ryan Gauld (55).Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.