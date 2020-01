FC Porto B-Académica, 1-3: Briosa chega à quarta vitória seguida

A Académica venceu este domingo o FC Porto B, por 3-1, numa partida da 15.ª jornada da 2.ª Liga, que ficou marcada pela expulsão de Luís Mata na primeira parte e por dois penáltis.

A formação de Coimbra soma assim a quarta vitória consecutiva, enquanto o FC Porto B contabiliza o terceiro jogo seguido sem vencer.

A expulsão do capitão Luís Mata, logo aos 17 minutos, colocou os portistas em posição de desvantagem e com a tarefa mais complicada para tentar pontuar no jogo. Na respetivo penálti, Zé Castro não desperdiçou a oportunidade e colocou os visitantes na frente do marcador.

Mesmo em inferioridade numérica, os dragões procuraram manter o equilíbrio e, aos 36 minutos, também de uma grande penalidade, Vítor Ferreira igualou a partida.

Para o segundo tempo esse equilíbrio foi-se esbatendo e o FC Porto B, desgastado por estar a jogar com menos um, não conseguiu acompanhar o ritmo imposto pela Académica.

Silvério voltou a colocar a equipa de João Carlos Pereira na frente aos 61 minutos. Após um livre lateral marcado por Marcos, Silvério cabeceou para o golo.

Lacerda fechou a contagem aos 71 minutos, após um mau corte de Ferraresi. Ricardo Silva ainda defendeu, mas a bola sobrou para Lacerda que apenas teve que encostar.

Com este resultado, a Académica ascendeu ao nono lugar, com 21 pontos, enquanto o FC Porto B fica perto da linha de água, na 16.ª posição, somando 15 pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto - Académica, 1-3.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Zé Castro, 19 minutos (grande penalidade).

1-1, Vítor Ferreira, 36.

1-2, Silvério, 61.

1-3, Lacerda, 71.

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Musa Yahaya, Ferraresi, Pedro Justiniano (João Mário, 69), Luís Mata, Vítor Ferreira, Mor Ndiaye, Rodrigo Valente (Afonso Sousa, 55), Fábio Vieira, Madi Queta e Tony Djim (Diogo Bessa, 46).

(Suplentes: Francisco Meixedo, Landis, João Mário, Diogo Bessa, Angel Torres, Afonso Sousa e Papalele).

Treinador: Rui Barros.

- Académica: Mika, Mike, Zé Castro (Arghus, 80), Silvério, Mauro, João Mendes (Luís Silva, 74), Dias, Marcos, Traquina, Lacerda (Hugo Almeida, 85) e Barnes.

(Suplentes: Diogo Azevedo, Hugo Almeida, Luís Silva, Sérgio Conceição, Djoussé, Arghus e

Treinador: João Carlos Pereira.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Madi Quetá (21), Silvério (53), Dias (59). Cartão vermelho direto para Luís Mata (17).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.