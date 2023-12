FC Porto B-AVS SAD, 2-3: Jonatan Lucca deu a vitória no tempo de compensação

O AVS venceu este sábado, fora, o FC Porto B, por 3-2, num jogo relativo à 13.ª jornada da Liga Sabseg, que foi decidido com um golo de Jonatan Lucca aos 90+2 minutos.

Os visitantes marcaram primeiro, por Nené, aos 14 minutos, elevaram para 2-0 por Fábio Pacheco (61'), Vasco Sousa reduziu (65'), Rodrigo Mora, que havia substituído Nilton, empatou (87') e Jonatan Lucca fez o resultado final já nos descontos na recarga a uma defesa de Francisco Meixedo.

A eficácia do AVS foi o fator decisivo num jogo em que no FC Porto B rematou 14 vezes e teve também mais posse de bola (65% contra 35%), mas não aproveitou o caudal atacante que soube construir e encontrou no guarda-redes Pedro Trigueira uma forte oposição.

A primeiro momento de perigo ocorreu aos 13 minutos após uma intervenção deficiente do central Anthony Correia, mas nada aconteceu e o AVS marcou logo no minutos seguinte, pelo veterano Nené, que, com classe, transformou em golo uma assistência inicial de Jonatan Lucca.

Nené (40 anos) construiu o golo aproveitando o espaço à sua frente, sobre a meia esquerda, aguentando depois à pressão do central portista Romain Correia e, com o guarda-redes pela frente e quase sobre a linha de fundo, pondo a bola no fundo da baliza portista com o pé esquerdo.

Nos dez minutos seguintes, o AVS mostrou personalidade e o FC Porto apanhou alguns sustos, mas aos poucos tomou conta do jogo e chegou pela primeira vez com perigo perto da baliza contrário aos 25 minutos na sequência de uma trivela de Marcus para Wendel Silva.

Cada vez mais dominador, o FC Porto B podia ter empatado aos 37 minutos por Rodrigo Pinheiro e depois o guardião Pedro Trigueira começou a mostrar serviço, algo que iria continuar na segunda parte e que contribuiria de modo decisivo para o resultado que o AVS levou deste jogo.

O AVS ameaçou marcar de novo no início da segunda num lance construído por Vasco Lopes e marcou mesmo mais à frente, aos 61 minutos. Na sequência de um canto, Jonatan Lucca a assistiu Nené, este cabeceou, Francisco Meixedo defendeu e Fábio Pacheco recargou e fez o 2-0.

O FC Porto B reagiu rapidamente e Vasco Sousa reduziu com um remate já na pequena área depois de uma assistência de Wendel Silva.

Os portistas foram atrás do empate e conseguiram-no na conclusão de uma boa jogada coletiva do FC Porto B, com trocas sucessivas de bola e cruzamento certeiro de Jorge Meireles que Rodrigo Mora finalizou.

O AVS ainda teve arte e força para fazer o 3-2 aos 90'+2 e ganhar um jogo que o FC Porto não merecia perder. O golo nasceu de contra-ataque pela esquerda, com Mercado a servir Nené e este a cruzar, tendo Francisco Meixedo defendido para a frente e Jonatan Lucca aproveitado a sobra para marcar e fechar assim o resultado

O AVS confirmou ser um dos candidatos à subida e, ainda que à condição pois a jornada não está fechada, saiu deste jogo no primeiro lugar, com 28 pontos, ao passo que o FC Porto B mantém-se no quarto posto, com 21 pontos

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B - AVS, 2-3

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Nené, 14 minutos

0-2, Fábio Pacheco, 61'

1-2, Vasco Sousa, 65'

2-2, Rodrigo Mora, 87'

2-3, Jonatan Lucca, 90'+2

Equipas:

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Pinheiro, Gabi (Candé, 86), Romain Correia, Nilton (Rodrigo Mora, 79), Bernardo Folha, Rodrigo Fernandes (Martim, 79), Marcus (Gonçalo Sousa, 79), Vasco Sousa, Gui (Jorge Meireles, 69) e Wendel Silva.

(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Braima, Gonçalo Sousa, Martim, Eric Pimentel, André Oliveira, Jorge Meireles, Rodrigo Mora e Candé).

Treinador: António Folha.

- AVS: Pedro Trigueira, Alaba (Sangaré, 90), Anthony Correia, Clayton, Zé Ricardo (Fernando Fonseca, 79), Jonatan Lucca, Fábio Pacheco, Benny (Amorim, 86), Dioh (Mercado, 46), Vasco Lopes (Gustavo, 86) e Nené.

(Suplentes: Simão, Fernando, Jorge Teixeira, Sangaré, Mercado, João Amorim, Gustavo, Ricardo Dias e Carlos Daniel).

Treinador: Marco Leite

Árbitro: Bruno Pires Costa (AF Viana do Castelo)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Ricardo (29'), Jonatan Lucca (59') e Bernard Folha (74')

Assistência: 367 espetadores