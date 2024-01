FC Porto B-Belenenses, 3-0: vitória tranquila dos dragões

O FC Porto B bateu hoje o Belenenses, por 3-0, num jogo da 19.ª ronda da Liga sabseg, interrompendo assim uma série de seis encontros consecutivos sem vencer.

Gui abriu o marcador aos 20 minutos, com um cabeceamento certeiro, Candé fez o 2-0 quatro minutos depois e Wendel Silva, que hoje foi para o banco de suplentes, fez o resultado final aos 79.

Apesar desta vitória, os 'bês' portistas mantêm-se no 11.º posto, agora com 25 pontos, e o Belenenses continua no último lugar, com 13 pontos e o ataque menos realizador do campeonato, com 13 golos marcados.

O Belenenses procurou e conseguiu jogar de igual para igual com os 'dragões' nos 10 minutos iniciais e nem parecia ser o lanterna-vermelha da prova

Aos seis minutos, Gui aproveitou toda a liberdade que lhe deram, rematou forte e David Grilo defendeu com os punhos e para canto.

A atitude desinibida do Belenenses começou depois a revelar-se perigosa e pouco sustentada e foi por isso que, aos 13 minutos, depois de um contra-ataque rápido do FC Porto B pelo corredor direito, Rodrigo Mora serviu Martim e este cruzou rasteiro e atrasado, tendo Vasco Sousa falhado aquela que seria a primeira ocasião de golo.

O Belenenses respondeu de imediato, ganhou um canto e, na sequência deste, Fábio Luís cabeceou e assustou o guarda-redes Gonçalo Ribeiro.

O FC Porto chegou ao golo aos 20 minutos, num lance em que o Rodrigo Mora, como pivô ofensivo, surgiu solto no lado direito, já em plena área adversária, e daí cruzou largo com o pé esquerdo para Gui, nas costas de um defesa, cabecear e fazer o 1-0.

O Belenenses começou a desmoronar-se a partir daí, isto apesar de Miguel Tavares ter tido o empate ao alcance do seu pé direito antes de Candé fazer o 2-0, num lance em que foi mais rápido e determinado e bateu David Grilo pela segunda vez.

Antes ainda do intervalo, Rodrigo Mora criou, com um bom cruzamento, uma nova situação de golo para o FC Porto B e, já na segunda parte, aos 55 minutos, fintou um, fintou outro e acabou por perder a bola e, porque estava já bem dentro da área adversária, perdeu nova clara ocasião para marcar.

O Belenenses esteve como que ausente do jogo na segunda parte e as suas debilidades foram então ainda mais evidentes, em especial a nível mental, e o FC Porto B dominou e, por vezes, pareceu deslumbrado com as facilidades que o adversário lhe foi concedendo.

Moha Keita ainda tentou bater Gonçalo Ribeiro com um chapéu longo, tendo falhado por pouco, mas este lance foi só um fogacho numa segunda parte que os portistas controlaram a seu bel-prazer e na qual tiveram várias ocasiões de golo.

O recém-entrado Wendel Silva rematou ao poste direito da baliza do Belenenses, mas aos 79 minutos marcou após uma jogada que o FC Porto B explorou vezes sem conta na saída para o ataque: Rodrigo Mora recebeu a bola no corredor central, assistiu Marcus na direita e o nigeriano cruzou rasteiro para Wendel Silva, que substituíra Candé, finalizar à vontade.

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B -- Belenenses, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Gui, 20 minutos.

2-0, Candé, 24.

3-0. Wendel Silva, 79.

Equipas:

- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Martim (Cassamá, 88), Eric Pimentel, Romain Correia, Rodrigo Pinheiro, Vasco Sousa (Rodrigo Fernandes, 79) Braima, Marcus (Rui Monteiro, 80), Rodrigo Mora (Ussumane 80), Gui e Candé (Wendel Silva, 71).

(Suplentes: Diogo Fernandes, Gonçalo Sousa, Wendel Silva, António Ribeiro, Rodrigo Fernandes, Cassamá, Ussumane e Jorge Meireles).

Treinador: António Folha.

- Belenenses: David Grilo, Pedro Carvalho, Fábio Luís, Chima, Tiago Manso, Chapi, Mica, Sambú (Ricardo Matos, 55), Chaby (Felipe Dini, 55), Miguel Tavares (Rúben Pina, 71) e Zequinha (Moha Keita, 72).

(Suplentes: Guilherme Oliveira, Ricardo Matos, Felipe Dini, Serra, Attard, Duarte, Rúben Pina, Xavi e Moha Keita).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Miguel Tavares (2), Martim (45), Chima (52) e Romain Correia (70).

Assistência: 496 espetadores.