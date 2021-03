FC Porto B-Casa Pia, 1-1: Empate em jogo de fraca qualidade

O FC Porto B e o Casa Pia empataram esta segunda-feira 1-1, em jogo da 23.ª jornada da 2.ª Liga em que os golos, de Malik e de João Marcelo foram os pontos altos.

Malik adiantou os visitantes, que estão no sétimo posto, com 30 pontos, aos 78 minutos, mas os 'azuis e brancos', que ocupam o último lugar, com 17, ainda conseguiram igualar, aos 86, por João Marcelo.

Uma grande arrancada de Rodrigo Conceição, aos 24 minutos, um remate forte de Fati, aos 35, que Ricardo Silva defendeu e uma recarga de Jota, que a defesa portista rechaçou, foi tudo o que o primeiro tempo rendeu.

O Casa Pia apresentou-se bem organizado e conseguiu tapar os caminhos para a sua baliza, tendo ainda mais bola do que os portistas, que criaram perigo quase só de livres do lado esquerdo, uma constante do jogo.

O nulo ao intervalo espelhava bem o fraco futebol praticado, realidade que continuou na segunda parte durante mais de 20 minutos, mas já então com um FC Porto um pouco mais afoito e jogar mais perto da baliza de Ricardo Batista.

Contra a corrente do jogo, os visitantes marcaram, aos 78 minutos, através de Malik, servido por Godwin, após um ataque rápido que deixou o atacante do Casa Pia isolado diante do guarda-redes Ricardo Silva, que viu a bola passar-lhe sob o corpo rumo à baliza.

O golo surgiu numa altura em que o FC Porto tinha o domínio do jogo e começava a aproximar-se cada vez mais da baliza adversária.

A vencer, o Casa Pia recuou e tentou defender a vantagem, mas isso saiu-lhe caro. O FC Porto pressionou ainda mais, ganhou mais um livre na corredor direito, aos 86 minutos, que lhe permitiu fazer o 1-1 graças a um desvio subtil de cabeça do central João Marcelo.

Os 10 minutos finais foram difíceis para o Casa Pia, porque o FC Porto apertou, conquistou mais livres como o que lhe deu o empate e, num deles, marcou, mas o lance foi anulado por alegado fora de jogo de João Marcelo. Seguiram-se protestos dos dragões e o técnico António Folha acabou por ser expulso.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B-Casa Pia, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Malik, 78 minutos.

1-1, João Marcelo, 86

Equipas:

FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição, João Marcelo, Marcano, Diogo Bessa (Carlos Gabriel, 46), Tiago Matos (53), Mor N' Diaye (Rafael Pereira, 83), Rodrigo Valente (Bernardo Folha, 83), Boateng (Johan Goméz, 67), Gonçalo Borges (Igor Cássio, 83) e Namaso.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Johan Goméz, Rafael Pereira, Rodrigo Pinheiro, Pedro Justiniano, Carlos Gabriel, Diogo Ressurreição, Bernardo Folha e Igor Cássio).

Treinador: António Folha.

Casa Pia: Ricardo Batista, Bruno Sousa (Martins, 88), Zach, Matheus Dantas (Kelechi, 75)), Derick Poloni (6), Romeu Ribeiro, Banjaqui, Vítor Gonçalves, Fati (Vitó, 66), Jota (Saviour Godwin, 66) e Malik.

(Suplentes: João Victor, Camilo, Diego Medeiros, Kelechi Vitó, Zolotic, Djoussé, Martins e Saviour Godwin).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jota (21), Mor N' Diaye (37), Johan Goméz (78) e Rodrigo Conceição (84).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.