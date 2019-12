FC Porto B-Chaves, 1-1: Penálti nos descontos evita derrota portista

Um penálti já nos descontos evitou esta sexta-feira a derrota do FC Porto B frente ao Chaves, numa partida relativa à 13.ª jornada da 2.ª Liga que terminou com um empate 1-1.

O FC Porto soma assim o segundo empate consecutivo, depois de na última jornada ter saído de Penafiel com um ponto (2-2). Os dragões ocupam agora o 11.º lugar na prova, enquanto o Chaves, por outro lado, soma o terceiro jogo consecutivo sem vencer e está no oitavo lugar.

Depois do nulo verificado ao intervalo, os flavienses adiantaram-se no marcador aos 55 minutos, por Diego Galo, tendo os azuis e brancos chegado à igualdade já no tempo de descontos (90'+3), numa grande penalidade convertida por Vítor Ferreira.

O FC Porto entrou bem na partida, assumindo o comando nos primeiros minutos e criando várias situações de perigo junto da baliza adversária. Ainda assim, Igor não teve muito trabalho muito por culpa das falhas na finalização portista.

O Chaves conseguiu anular a supremacia azul e branca e, nos últimos minutos do primeiro tempo, assumiu mesmo o papel de comando, apresentando-se muito forte no ataque, com uma rapidez fluída pelas laterais.

Os flavienses entraram na segunda parte mais organizados e, aos 55 minutos, Diego Galo inaugurou o marcador, perante protestos portistas que pediam fora de jogo.

A melhor ocasião de golo do FC Porto B ocorreu aos 68 minutos. Após uma jogada individual do recém-entrado João Mário, a bola sobrou para Tony Djim, que atirou com força, mas a bola saiu ligeiramente ao lado.

Sem estar a fazer muito por isso, o FC Porto B chegou ao empate já nos descontos, através de uma grande penalidade também controversa. Ainda assim, o árbitro não teve dúvidas em assinalar e Vítor Ferreira não desperdiçou a oportunidade.

O Chaves ainda teve oportunidade de se recolocar na frente, nos últimos segundos, mas Ricardo Silva, com uma boa defesa, negou o golo.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B-Chaves, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Diego Galo, 55 minutos.

1-1, Vítor Ferreira, 90'+3 (penálti).





Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Diego Landis (Boris Enow, 65'), Pedro Justiniano, Ferraresi, Luís Mata, Musa Yahaya, Rodrigo Valente (João Mário, 62'), Fábio Vieira, Vítor Ferreira, Tony Djim (Marius, 77') e Madi Queta.

Suplentes: Francisco Meixedo, Marius, João Mário, Diogo Bessa, Angel, Enow e Afonso Sousa.

Treinador: Rui Barros.

- Chaves: Igor, Jean, Calasan, Diego Galo, José Gomes, Fatai, Raphael Guzzo, Jefferson, Wagner (Hugo Bastos, 85'), Bachi (Gamboa, 67') e André Luís (João Paredes, 77').

Suplentes: Ricardo, Hugo Basto, Niltinho, Gamboa, João Paredes, Rafael Viegas e Platiny.

Treinador: José Mota.

Árbitro: André Castro (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Justiniano (31'), Musa Yahaya (34'), Wagner (39'), Diego Landis (47'), João Paredes (84'), Jefferson (90'+5) e Boris Enow (90'+5).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.