FC Porto B-Cova da Piedade, 4-1: Dragões regressam às vitórias

O FC Porto B regressou este domingo às vitórias frente ao lanterna-vermelha Cova da Piedade, por 4-1, em jogo da 11.ª jornada da 2.ª Liga.

Depois de uma derrota em casa do Mafra, por 3-1, os dragões'regressaram assim aos triunfos, enquanto a formação comandada por Jorge Casquilha soma o sétimo encontro consecutivo sem vencer, afundando-se cada vez mais no último lugar da tabela classificativa.

Os portistas chegaram cedo ao golo por intermédio de Madi Queta. Tony Djim fez o trabalho todo, tirou Celso da frente e cruzou para o avançado encostar, sem dificuldade, para o golo.

Em vantagem, os 'dragões' assumiram o comando do encontro e, aos 17 minutos, Fábio Vieira teve nos pés a oportunidade de aumentar a vantagem, no entanto, a bola bateu com estrondo no poste.

A insistência junto da baliza de José Costa acabou por dar resultado e o segundo golo aconteceu já perto do intervalo. Depois de um toque de Celso sobre Fábio Vieira dentro da área, o árbitro não hesitou em assinalar a grande penalidade, que foi apontada por Vítor Ferreira, o melhor marcador da equipa B do FC Porto (com seis golos).

Para o segundo tempo, o Cova da Piedade entrou mais determinado e, aos 49 minutos, conseguiu reduzir a desvantagem.

Diego Landis fez uma falta clara dentro da área e Gustavo Costa, na grande penalidade, não desperdiçou a oportunidade de reduzir.

Mesmo assim, os portistas reorganizaram-se rapidamente e, aos 53 minutos, Tony Djim colocou novamente o FC Porto B na frente com uma diferença de dois golos.

Mas o resultado não ia ficar por aqui e o quarto golo portista nasceu através de um trabalho entre Vítor Ferreira e Afonso Sousa, que acabou por rematar para o fundo da baliza, carimbando assim a vitória do FC Porto B.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Cova da Piedade, 4-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Madi Queta, 13 minutos.

2-0, Vítor Ferreira, 42' (grande penalidade).

2-1, Gustavo Costa, 49' (grande penalidade).

3-1, Tony Djim. 53'.

4-1, Afonso Sousa, 74'.

Equipas:

- FC Porto: Ricardo Silva, Musa Yahaya (Diogo Bessa, 81'), Diego Landis, Ferraresi, Luís Mata, Vítor Ferreira, Ndiaye, Rodrigo Valente, Fábio Vieira (Ángel Torres, 87'), Madi Queta e Tony Djim (Afonso Sousa, 70').

Suplentes: Francisco Meixedo, Marius, João Mário, Diogo Bessa, Ángel Torres, Boris Enow e Afonso Sousa).

Treinador: Rui Barros.

- Cova da Piedade: José Costa, Celso, Victor Massaia (Oto'o Zue, 76'), Allef, Kakuba, Vitinho (Liu Yuhao, 64'), Sérgio Marakis (Edinho, 63'), Shimabuku, Gustavo Costa, Gustavo e Balogun.

Suplentes: Tony, Cele, Sami, Yan Victor, Edinho, Oto'o Zue e Liu Yuhao).

Treinador: Jorge Casquilha.

Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Allef (28'), Marakis (33'), Celso (41'), Luís Mata (45'+1) e Diego Landis (48')

Assistência: Cerca de 400 espetadores.